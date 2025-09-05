Домомучители: Адвокат объяснил, каких родителей теперь будут штрафовать по-новому

Повышенные штрафы за неисполнение родительских обязанностей грозят прежде всего асоциальным и пьющим семьям. Об этом в беседе с Life.ru заявил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Увеличение размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав ребёнка в данном случае не означает, что данное правонарушение стало более общественно опасным. Михаил Салкин Адвокат Московской коллегии адвокатов

Он уточнил, что соответствующая статья обычно применяется к родителям, которые систематически не кормят и не одевают ребёнка, не обеспечивают посещение школы, оставляют малолетних без присмотра или допускают жёсткое обращение. Адвокат также выразил сомнение, что увеличение штрафов приведёт к сокращению таких случаев, поскольку основными нарушителями являются асоциальные семьи.

Салкин добавил, что размер штрафа вряд ли напугает таких родителей, но может ударить по семейному бюджету и тем самым ухудшить положение ребёнка. По его мнению, в подобных ситуациях необходимы не денежные меры наказания, а профилактическая работа.