5 сентября, 11:51

Домомучители: Адвокат объяснил, каких родителей теперь будут штрафовать по-новому

Адвокат Салкин: Повышенные штрафы прежде всего грозят асоциальным семьям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prathankarnpap

Повышенные штрафы за неисполнение родительских обязанностей грозят прежде всего асоциальным и пьющим семьям. Об этом в беседе с Life.ru заявил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Михаил Салкин

Адвокат Московской коллегии адвокатов

Увеличение размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав ребёнка в данном случае не означает, что данное правонарушение стало более общественно опасным.
Он уточнил, что соответствующая статья обычно применяется к родителям, которые систематически не кормят и не одевают ребёнка, не обеспечивают посещение школы, оставляют малолетних без присмотра или допускают жёсткое обращение. Адвокат также выразил сомнение, что увеличение штрафов приведёт к сокращению таких случаев, поскольку основными нарушителями являются асоциальные семьи.

Салкин добавил, что размер штрафа вряд ли напугает таких родителей, но может ударить по семейному бюджету и тем самым ухудшить положение ребёнка. По его мнению, в подобных ситуациях необходимы не денежные меры наказания, а профилактическая работа.

Напомним, что в России выросли штрафы за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Если раньше диапазон наказания составлял от 100 до 500 рублей, то теперь суммы выросли до 500–2000 рублей. Ранее установленный штраф не обновлялся с 2007 года и перестал эффективно влиять на поведение родителей-нарушителей.

Екатерина Хмелева
