В России кратно выросли штрафы для нерадивых родителей
Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей
В России выросли штрафы за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Если раньше диапазон наказания составлял от 100 до 500 рублей, то теперь суммы выросли до 500-2000 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам члена комиссии Общественной палаты РФ Евгения Машарова, такое наказание применяется к родителям, регулярно игнорирующим обязанности перед детьми либо создающим опасность для их здоровья и благополучия. Согласно статьям Семейного кодекса РФ, родители несут ответственность за физическое, психологическое, моральное развитие ребёнка, заботятся о его образовании и здоровье.
Машаров уточнил, что ранее установленный штраф не обновлялся с 2007 года и перестал эффективно влиять на поведение родителей-нарушителей. При этом никаких особых условий для семей, живущих отдельно, но занимающихся совместным воспитанием детей, не предусмотрено.
Напомним, ранее Госдума увеличила штрафы для нерадивых родителей. Депутаты окончательно утвердили закон об ужесточении наказания за плохое воспитание детей. Соответствующие поправки были приняты на пленарном заседании 17 июля.