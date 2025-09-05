В России кратно выросли штрафы для нерадивых родителей

В России выросли штрафы за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Если раньше диапазон наказания составлял от 100 до 500 рублей, то теперь суммы выросли до 500-2000 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам члена комиссии Общественной палаты РФ Евгения Машарова, такое наказание применяется к родителям, регулярно игнорирующим обязанности перед детьми либо создающим опасность для их здоровья и благополучия. Согласно статьям Семейного кодекса РФ, родители несут ответственность за физическое, психологическое, моральное развитие ребёнка, заботятся о его образовании и здоровье.

Машаров уточнил, что ранее установленный штраф не обновлялся с 2007 года и перестал эффективно влиять на поведение родителей-нарушителей. При этом никаких особых условий для семей, живущих отдельно, но занимающихся совместным воспитанием детей, не предусмотрено.