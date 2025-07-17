От 500 до 2000 рублей: Госдума установила штрафы для нерадивых мам и пап
ГД ввела штрафы для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей
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Госдума увеличила штрафы для нерадивых родителей. Депутаты окончательно утвердили закон об ужесточении наказания за плохое воспитание детей и за пропаганду запрещённой символики. Соответствующие поправки были приняты на пленарном заседании 17 июля.
Согласно новым нормам, штрафы для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей увеличены в четыре раза — с 100-500 до 500-2000 рублей.
Ранее сообщалось, что группа депутатов разработала законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, проваливших итоговую аттестацию. Согласно проекту, региональные власти будут определять перечень рабочих специальностей для таких учащихся. Программа профессиональной подготовки станет альтернативой для тех, кто не смог преодолеть порог ГИА.