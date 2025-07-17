От 500 до 2000 рублей: Госдума установила штрафы для нерадивых мам и пап

Госдума увеличила штрафы для нерадивых родителей. Депутаты окончательно утвердили закон об ужесточении наказания за плохое воспитание детей и за пропаганду запрещённой символики. Соответствующие поправки были приняты на пленарном заседании 17 июля.

Согласно новым нормам, штрафы для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей увеличены в четыре раза — с 100-500 до 500-2000 рублей.