Госдума предложила бесплатное обучение для 9-классников, не сдавших ГИА
Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии
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Группа депутатов из разных партий предложила новый закон, который позволит девятиклассникам, не сдавшим ГИА, бесплатно учиться на рабочую профессию. Этот законопроект уже размещён в электронной базе Госдумы.
Среди авторов законопроекта — вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также Ирина Белых, глава комитета по образованию от партии «Единая Россия». По этому законопроекту, если у школьника плохие оценки на итоговой аттестации, он сможет бесплатно пройти обучение по рабочим специальностям. Список таких профессий определят местные власти.
«Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего», — говорится в законопроекте.
Ранее руководитель комиссии Общественной палаты по демографии предложил сократить длительность школьного обучения в России, чтобы молодёжь раньше начинала думать о создании семьи. По его мнению, это поможет школьникам быстрее переходить к взрослой жизни.