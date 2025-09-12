Страсти по домашке: Заслуженный учитель напомнил чиновникам и коллегам, что дети — не роботы

Домашние задания не должны превращаться в изнурительный марафон, уверен заслуженный учитель России Александр Снегуров. По словам собеседника Life.ru, главная задача педагогов — сделать нагрузку разумной и выполнимой.

«У каждого ребёнка свой темп, способности и условия в семье. Полностью урегулировать время выполнения домашних заданий невозможно, но нужно избегать перегрузок — не задавать по десять задач по математике или сразу два сочинения», — отметил Снегуров.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что оптимальное время на выполнение домашних заданий — около двух с половиной часов. Учителя должны договариваться на педсоветах, чтобы не перегружать учеников в один день сразу несколькими контрольными или крупными заданиями.

По словам эксперта, важно учитывать не только нормативы, но и индивидуальные особенности школьников. При этом в процесс регулирования нагрузки могут быть вовлечены не только педагоги, но и родители с ученическим самоуправлением.

«Речь не о лени или попытках «перекладывать» подготовку с одного предмета на другой — например, на уроках химии говорить, что готовились к литературе, или наоборот. Если школьник действительно потратил время на выполнение значимого задания, например, писал сочинение два часа, его достижения должны учитываться, и не стоит снижать оценки по другим предметам из-за этого. Всё это требует системы компромиссов и разумного урегулирования внутри школы и взаимодействия с родителями», — добавил собеседник Life.ru.