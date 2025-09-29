Россияне рассказали, сколько тратят на питание детей в школах

Подавляющее большинство россиян (61%) считают комплексные обеды, предлагаемые в школьных столовых, наилучшим вариантом, учитывая соотношение их цены и качества. Об этом сообщает «Газета.ru».

Примерно треть опрошенных родителей (33%) выделяют на питание своего ребёнка в школе сумму от 3 до 5 тысяч рублей каждый месяц, а 15% респондентов тратят на эти цели от 5 до 8 тысяч рублей. Стоит отметить, что около трети родителей комбинируют питание в школе с домашней едой, которую ребёнок приносит с собой.

Более половины школьников (53%) предпочитают питаться в школьной столовой, при этом 43% выбирают комплексное питание вместе со своим классом, а остальные 10% самостоятельно покупают еду в буфете. Половина опрошенных (50%) указали, что приготовлением еды для школы занимается один из родителей. Однако в редких случаях (3%) дети сами собирают себе обеды.

В отношении карманных денег, половина родителей (50%) выдает своим детям-школьникам от 100 до 300 рублей ежедневно. Для четверти (25%) респондентов данный вопрос не является актуальным, так как питание уже включено в общую стоимость обучения.

Значительная часть респондентов (56%) тратит в начале учебного года от 10 до 40 тысяч рублей на различные нужды, связанные со школой. Для 90% опрошенных главной статьёй расходов остаётся покупка школьной формы и обуви. Канцелярские товары также занимают важное место в списке затрат — на них указали 56%. При этом треть родителей (35%) отмечают, что приобретение электроники для учёбы, такой как ноутбуки, планшеты и компьютеры, является существенной статьёй расходов.

А ранее Life.ru писал, как не разориться, собирая ребёнку обеды в школу. По словам специалиста, правильное планирование меню позволяет составить бюджетный и полезный обед для ребёнка без лишних финансовых затрат.