Психолог объяснила, стоит ли детям платить «зарплату» за хорошие оценки в школе

Оплата хороших оценок стала наиболее распространённой формой денежного поощрения детей среди российских родителей, показал опрос крупного финансового маркетплейса. Независимый экономический аналитик Александр Разуваев оценил этот тренд с точки зрения воспитания финансовой грамотности.

«Сегодня многие родители поощряют детей денежно, и я считаю это продуктивным с точки зрения финансовой грамотности. Мы живём в капиталистическом обществе, и чем раньше ребёнок научится обращаться с денежными средствами, тем лучше», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом Разуваев подчеркнул важность разумного подхода, включающего старт с малых сумм. В то же время кандидат психологических наук Наталья Искра указывает на риски подобной модели поведения. По её словам, денежное стимулирование при отсутствии у ребёнка интереса к учёбе формирует опасную установку, при которой знания подменяются терпением ради вознаграждения.

Что касается оплаты помощи по хозяйству, которую практикуют 28% россиян, то психолог и вовсе считает это подрывом семейных основ, поскольку ставит ребёнка в неравное положение с родителями, выполняющими свои обязанности бесплатно. Вместо этого Искра предлагает выдавать детям фиксированные карманные деньги, не привязанные к обязанностям.

Ранее Life.ru рассказывал, что после многочисленных жалоб родителей администрация нескольких школ Тюмени отказалась от системы средневзвешенных баллов, введённой в начале учебного года. Решение о возврате к привычной системе оценивания уже принято, в частности, в Переваловской школе, школе села Луговое и тюменской школе № 56.