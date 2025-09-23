Интервидение
23 сентября, 12:50

В Думе предложили дать школьникам право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Группа депутатов Госдумы из фракции «Новые люди» обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой разрешить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ, а не только один. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарии считают, что нынешние правила проведения ЕГЭ несправедливы, поскольку позволяют пересдать лишь один предмет. По их мнению, это не учитывает случаи, когда выпускник из-за стресса или других объективных причин получает низкие баллы сразу по двум важным для поступления предметам. Депутаты полагают, что такая ситуация ставит в невыгодное положение абитуриентов, претендующих на специальности, для которых требуется три и более предмета с высоким проходным баллом.

«Просим вас совместно с Рособрнадзором оценить целесообразность реализации указанной инициативы и подготовить проект изменений в приказ Минпросвещения России № 233 в части предоставления выпускникам права пересдавать не один, а все учебные предметы ЕГЭ по собственному выбору в те же дополнительные сроки», — говорится в документе.

Кравцов: ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году
Напомним, весной 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом предыдущий результат экзамена аннулируется.

Наталья Демьянова
