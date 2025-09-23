В Думе предложили дать школьникам право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам

Парламентарии считают, что нынешние правила проведения ЕГЭ несправедливы, поскольку позволяют пересдать лишь один предмет. По их мнению, это не учитывает случаи, когда выпускник из-за стресса или других объективных причин получает низкие баллы сразу по двум важным для поступления предметам. Депутаты полагают, что такая ситуация ставит в невыгодное положение абитуриентов, претендующих на специальности, для которых требуется три и более предмета с высоким проходным баллом.