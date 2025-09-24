Школы в Тюмени начали отменять новую систему оценок после протеста родителей

Родители тюменских школьников добились отмены системы средневзвешенных оценок, введённой с 1 сентября. В частности руководство Переваловской СОШ уведомило семьи учеников о возврате к прежней системе оценивания после многочисленных жалоб. Аналогичные решения приняты в школе села Луговое и тюменской школе № 56, сообщает URA.ru со ссылкой на родительские чаты.

По данным издания, новая система, где каждая оценка имела индивидуальный «вес» в зависимости от сложности работы, вызвала недовольство родителей. На фоне многочисленных обращений граждан региональная прокуратура начала проверку законности внедрения пилотного проекта.

Ранее в Госдуме призвали запретить шестидневку в школах и домашние задания на выходных. Однако выполнение домашних заданий в будние дни должно сохраниться, так как школа не успевает дать весь необходимый материал во время классной работы. Кроме того, школьникам хотя дать право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам.