Школы в Тюмени начали отменять новую систему оценок после протеста родителей
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Родители тюменских школьников добились отмены системы средневзвешенных оценок, введённой с 1 сентября. В частности руководство Переваловской СОШ уведомило семьи учеников о возврате к прежней системе оценивания после многочисленных жалоб. Аналогичные решения приняты в школе села Луговое и тюменской школе № 56, сообщает URA.ru со ссылкой на родительские чаты.
По данным издания, новая система, где каждая оценка имела индивидуальный «вес» в зависимости от сложности работы, вызвала недовольство родителей. На фоне многочисленных обращений граждан региональная прокуратура начала проверку законности внедрения пилотного проекта.
Ранее в Госдуме призвали запретить шестидневку в школах и домашние задания на выходных. Однако выполнение домашних заданий в будние дни должно сохраниться, так как школа не успевает дать весь необходимый материал во время классной работы. Кроме того, школьникам хотя дать право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам.
