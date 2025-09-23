В Госдуме предложили кормить школьников ужином, но есть нюанс

Для школьников, посещающих продлёнку, необходимо организовать горячие ужины. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», направив письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову. При этом парламентарии предлагают, чтобы еду оплачивали родители.

«Считаем целесообразным обеспечить возможность получения горячего ужина для всех детей, посещающих группы продлённого дня. При этом финансирование данного приёма пищи может осуществляться за счёт средств родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет», — говорится в сообщении.

В обращении депутаты отметили, что действующие санитарные нормы не предусматривают обязательной организации второго горячего приёма пищи — ужина — для детей в продлёнке. При этом методические рекомендации Роспотребнадзора требуют, чтобы интервалы между приёмами пищи не превышали 3–4 часов. Нарушение этого режима может приводить к утомляемости и снижению успеваемости.

По мнению авторов инициативы, введение горячего ужина поможет сохранить здоровье и работоспособность школьников, снизить нагрузку на родителей и обеспечить равные условия питания для всех детей, независимо от занятости их семей. Депутаты предложили разработать федеральные стандарты, которые закрепят обязательность организации ужинов на продлёнках, определят порядок работы школьных пищеблоков во второй половине дня и обеспечат контроль качества питания при родительской оплате.