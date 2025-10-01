Кравцов: В России планируют создать отечественную систему ИИ для школ

Минпросвещения России работает над созданием национальной системы искусственного интеллекта, предназначенной для помощи школьникам и педагогам. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе прямой линии в рамках Форума классных руководителей.

«Мы сегодня очень аккуратно смотрим на то, чтобы, в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам», — сказал он.

Министр подчеркнул, что разработка ведётся с особой тщательностью и будет направлена на поддержку образовательного процесса. Новая система станет частью цифровой образовательной среды, создаваемой в российских школах.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой включения киберспортивных дисциплин в школьную программу по физкультуре, назвав это перспективным шагом. Парламентарий пояснил, что такие игры, как FIFA, Counter-Strike и Dota 2, способствуют развитию стратегического мышления, командного взаимодействия и навыков концентрации у учащихся. При возможной реализации проекта киберспорт не заменит традиционные уроки физкультуры, а будет дополнять их.