Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 10:40

Кравцов: В России планируют создать отечественную систему ИИ для школ

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Минпросвещения России работает над созданием национальной системы искусственного интеллекта, предназначенной для помощи школьникам и педагогам. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе прямой линии в рамках Форума классных руководителей.

«Мы сегодня очень аккуратно смотрим на то, чтобы, в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам», — сказал он.

Министр подчеркнул, что разработка ведётся с особой тщательностью и будет направлена на поддержку образовательного процесса. Новая система станет частью цифровой образовательной среды, создаваемой в российских школах.

Российских школьников могут перевести на пятидневку и разрешить им приходить к 9 утра
Российских школьников могут перевести на пятидневку и разрешить им приходить к 9 утра

Ранее в Госдуме выступили с инициативой включения киберспортивных дисциплин в школьную программу по физкультуре, назвав это перспективным шагом. Парламентарий пояснил, что такие игры, как FIFA, Counter-Strike и Dota 2, способствуют развитию стратегического мышления, командного взаимодействия и навыков концентрации у учащихся. При возможной реализации проекта киберспорт не заменит традиционные уроки физкультуры, а будет дополнять их.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar