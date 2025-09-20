«Лучшее — для близких»: Россияне рассказали, сколько тратят на подарки

Большинство россиян (62%), принявших участие в опросе, результаты которого публикует «Газета.ru», тратят на подарки не более 5 тысяч рублей, тогда как каждый пятый готов выделить до 10 000 рублей. При этом 18% респондентов рассматривают варианты дороже 11 тысяч и лишь 3% готовы позволить себе презенты стоимостью выше 100 тысяч рублей.

Многие участники исследования признались, что предпочитают покупать более дорогие подарки, чтобы порадовать близких. Почти половина (42%) готовы переплатить, если найдут уникальный подарок, способный действительно обрадовать адресата. Для 27% важным стимулом служит особый повод, например, юбилей. При этом около трети (30%) всегда выбирают самый дорогой вариант, руководствуясь принципом «лучшее — для близких». 1% уверен, что ценность подарка определяется эмоциями.

Основным поводом для выбора дорогого подарка россияне называют день рождения близкого человека — так ответили 62% опрошенных. Еще 18% готовы приобрести дорогой подарок на любой праздник при необходимости. Менее популярными поводами стали Новый год (10%) и другие семейные торжества (8%). Лишь 2% дарят дорогие подарки без особого повода.

Почти половина респондентов считают идеальным подарком качественную вещь, служащую долго. За это 25% готовы заплатить больше из-за высокого качества материалов и изготовления, а 24% ценят надёжность и гарантию длительной эксплуатации. Для 18% важна эксклюзивность. Остальные 8% обращают внимание на дополнительные функции, отсутствующие в более дешёвых аналогах.

Чаще всего дорогие подарки выбирают для самых близких: партнёров (75%), детей (65%) и родителей (65%). Реже такие подарки дарят братьям и сёстрам (28%), а каждый четвёртый готов потратиться на друга или подругу, в то время как лишь 5% выбирают дорогие презенты для дальних родственников.