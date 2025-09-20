Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 19:26

«Лучшее — для близких»: Россияне рассказали, сколько тратят на подарки

Большинство россиян тратят на подарки для близких не больше 5 тысяч рублей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Большинство россиян (62%), принявших участие в опросе, результаты которого публикует «Газета.ru», тратят на подарки не более 5 тысяч рублей, тогда как каждый пятый готов выделить до 10 000 рублей. При этом 18% респондентов рассматривают варианты дороже 11 тысяч и лишь 3% готовы позволить себе презенты стоимостью выше 100 тысяч рублей.

Многие участники исследования признались, что предпочитают покупать более дорогие подарки, чтобы порадовать близких. Почти половина (42%) готовы переплатить, если найдут уникальный подарок, способный действительно обрадовать адресата. Для 27% важным стимулом служит особый повод, например, юбилей. При этом около трети (30%) всегда выбирают самый дорогой вариант, руководствуясь принципом «лучшее — для близких». 1% уверен, что ценность подарка определяется эмоциями.

«В долгу не останусь»: Лукашенко получил от Трампа неожиданный подарок
«В долгу не останусь»: Лукашенко получил от Трампа неожиданный подарок

Основным поводом для выбора дорогого подарка россияне называют день рождения близкого человека — так ответили 62% опрошенных. Еще 18% готовы приобрести дорогой подарок на любой праздник при необходимости. Менее популярными поводами стали Новый год (10%) и другие семейные торжества (8%). Лишь 2% дарят дорогие подарки без особого повода.

Почти половина респондентов считают идеальным подарком качественную вещь, служащую долго. За это 25% готовы заплатить больше из-за высокого качества материалов и изготовления, а 24% ценят надёжность и гарантию длительной эксплуатации. Для 18% важна эксклюзивность. Остальные 8% обращают внимание на дополнительные функции, отсутствующие в более дешёвых аналогах.

Чаще всего дорогие подарки выбирают для самых близких: партнёров (75%), детей (65%) и родителей (65%). Реже такие подарки дарят братьям и сёстрам (28%), а каждый четвёртый готов потратиться на друга или подругу, в то время как лишь 5% выбирают дорогие презенты для дальних родственников.

Эксперт назвал месяцы, когда выгоднее всего покупать смартфон
Эксперт назвал месяцы, когда выгоднее всего покупать смартфон

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на еду. Оказалось, что каждый десятый участник опроса тратит на покупки еды свыше 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, респонденты назвали сумму, ради которой готовы бросить основную работу. Так, более половины россиян готовы уволиться с работы за сумму ₽100-200 тысяч в месяц.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar