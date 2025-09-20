Россияне назвали сумму, ради которой готовы бросить основную работу

Более половины россиян (54%) готовы уволиться с основной работы, если смогут получать от 100 до 200 тысяч рублей в месяц из альтернативных источников дохода, показали результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, каждый шестой участник опроса назвал сумму в районе 100 тысяч, около 23% рассчитывают на 200–300 тысяч, лишь 6% отметили, что им понадобится доход свыше 300 тысяч.

Большинство респондентов (95%) выразили желание освоить новую профессию. В тройку наиболее востребованных сфер для дополнительного заработка вошли бьюти-индустрия (18%), информационные технологии и искусство с культурой (по 17%), а также доставка и продажи, которые набрали по 14%. Кстати, более половины россиян (55%) регулярно занимаются подработкой. При этом 10% берут дополнительную работу только по выходным, 60% подрабатывают несколько дней в неделю при свободном времени, а 22% делают это ежедневно.

Из тех, кто подрабатывает, половина (54%) предпочитают заниматься деятельностью, не связанной с их основной профессией, треть выполняет фриланс по специальности, а 12% берут дополнительные оплачиваемые задачи на основном месте работы. Большинство (70%) получают на подработках дополнительный доход до 20 тысяч рублей в месяц, около 14% зарабатывают 20–30 тысяч, 6% — 30–40 тысяч, и 10% имеют доход свыше 40 тысяч рублей ежемесячно.