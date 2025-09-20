Интервидение
20 сентября, 09:19

Продлевать будете? Россияне рассказали, хватает ли им отпуска в 28 дней

Почти половине россиян хватает ежегодного отпуска продолжительностью 28 дней

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Почти половина опрошенных россиян (44,35%) считает, что ежегодного отпуска в 28 дней достаточно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail», который публикует «Газета.Ru».

15,77% респондентов ответили, что отпуск в 28 дней может быть полноценным при правильном планировании, а 14,26% связали его эффективность с размером отпускных выплат и нагрузкой на работе. Почти 7% считают, что восстановиться помогают лишь разбивка отпуска на несколько частей, а 6,81% причисляют 28 дней к минимально достаточному сроку.

Около 12% признались, что даже во время отпуска не могут полностью отвлечься от работы. Некоторые жаловались, что их работодатели не разрешают брать все 28 дней подряд, предлагая использовать отпуск частями. В то же время 42,46% опрошенных заявили, что текущего отпуска недостаточно для воплощения своих планов. Половина участников опроса (48%) давно ожидали инициатив по увеличению ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. При этом 25,43% восприняли такую идею спокойно, но с интересом, а 8,91% отнеслись к ней с осторожностью.

Ещё 2,89% участников исследования, высказались в пользу дополнительных выплат вместо увеличения отдыха, а 5,74% выразили мнение, что подобная инициатива нанесёт экономический ущерб. Среди опрошенных были и те, кто считает отпуска в 28 дней достаточно (2,08%), а 5,51% признались, что не успевают использовать даже такой срок.

Кстати, большинство респондентов отметили, что дополнительные дни отпуска они потратили бы на время с семьёй. Вторым по популярности ответом стала забота о здоровье. Примерно каждый пятый хотел бы отправиться в путешествие по России, а за границу готовы поехать менее 6%. При этом 7,8% признались, что предпочли бы просто остаться дома. Другие планировали бы использовать дополнительное время для подработки, дачных дел, ремонта или хобби.

Напомним, ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск для всех россиян до 35 дней, вместо нынешних 28. Позже юрист перечислил главные проблемы идеи. Тем не менее Минтруд готов рассмотреть инициативу парламентариев.

