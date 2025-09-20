Вкусняшки для радости: Россияне рассказали, сколько тратят на еду

Каждый пятый россиянин расходует на питание свыше 40% своего ежемесячного дохода, при этом у каждого десятого траты на еду превышают 50 тысяч рублей, показало исследование сервиса еды KOLOBOX и финансового маркетплейса Сравни, результаты которого публикует «Газета.ru».

Оказалось, существенное увеличение расходов граждан связано со спонтанными покупками не всегда полезной еды. Более половины опрошенных (54%) признались, что хотели бы избавиться от привычки импульсивно покупать «вкусняшки», поскольку это значительно увеличивает затраты. Ещё 10% заявили о желании заменить такие продукты на более здоровые альтернативы, ведь чаще всего это сладости (42%) и готовые блюда, например, роллы, пицца и паста (31%). Меньше всего спонтанно приобретают напитки (12%), разные снеки (9%) и фастфуд (6%).

Большинство (54%) объясняют покупку гастрономических удовольствий желанием развлечься и поднять настроение. Каждый четвертый (26%) говорит, что действует под воздействием акций и скидок, стремясь сэкономить. Каждый десятый использует такие покупки, чтобы снять стресс и негативные эмоции, 7% хотят утолить голод, а 3% просто привыкли регулярно баловать себя вкусностями.

В ходе исследования выяснилось, что каждый десятый россиянин тратит на питание больше 50 тыс. рублей в месяц, 25% расходуют от 30 до 50 тыс. рублей, 15% — от 20 до 30 тыс. рублей, столько же — от 10 до 20 тыс. рублей, а более трети (35%) тратят менее 10 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, 20% россиян направляют на еду более 40% своего бюджета, около 30% тратят до 30% доходов, а 11% выделяют от 30 до 40%.