Просрочка — и точка: Прилавки российских магазинов завалены несъедобными продуктами
Роспотребнадзор зафиксировал рост торговли просроченной продукцией в магазинах
Обложка © Life.ru
В последние месяцы в России фиксируется рост продажи просроченных товаров в магазинах. Так, если в апреле 2025 года было зарегистрировано 4,2 тысячи нарушений со стороны физических лиц и почти 14 тысяч — со стороны юридических, то к августу эти показатели увеличились до 4,8 тысячи и около 15 тысяч соответственно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве уже предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся списка товаров, обязательных к маркировке. Согласно инициативе, санкции к продавцу будут применяться только после реализации продукции с истекшим сроком годности. Для ИП предусмотрен штраф от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 600 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрировавшихся в системе маркировки, так как таких на рынке остаётся немало. Для снижения административной нагрузки на бизнес новые меры начнут действовать с 2026 года. Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отметил, что распространённость просрочки связана с действующим мораторием на проверки бизнеса, из-за которого продавцам выгоднее иногда платить штрафы, чем полностью отказаться от реализации просрочки.
По его мнению, автоматизация наложения штрафов значительно снизит такие нарушения. Однако глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин не согласен с данным подходом. Он указал на сложность оспаривания автоматических штрафов и обратил внимание, что просроченный товар и так не должен проходить через кассу. По его словам, получается странная ситуация, когда система сначала пропускает запрещённый к продаже товар, а затем штрафует за это продавца.
Напомним, ранее Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров». Всего у торгующих просрочкой магазинов сети насчитали 34 миллиона нарушений. По итогам скандала компания получила штрафов на миллионы.