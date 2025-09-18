Просрочка — и точка: Прилавки российских магазинов завалены несъедобными продуктами

В последние месяцы в России фиксируется рост продажи просроченных товаров в магазинах. Так, если в апреле 2025 года было зарегистрировано 4,2 тысячи нарушений со стороны физических лиц и почти 14 тысяч — со стороны юридических, то к августу эти показатели увеличились до 4,8 тысячи и около 15 тысяч соответственно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уже предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся списка товаров, обязательных к маркировке. Согласно инициативе, санкции к продавцу будут применяться только после реализации продукции с истекшим сроком годности. Для ИП предусмотрен штраф от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрировавшихся в системе маркировки, так как таких на рынке остаётся немало. Для снижения административной нагрузки на бизнес новые меры начнут действовать с 2026 года. Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отметил, что распространённость просрочки связана с действующим мораторием на проверки бизнеса, из-за которого продавцам выгоднее иногда платить штрафы, чем полностью отказаться от реализации просрочки.