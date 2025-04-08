«Светофор» получил штрафов на миллионы после скандала с просрочкой и фальсификатом

Сеть магазинов «Светофор» получила штраф почти на 12 миллионов рублей из-за санитарных нарушений. Из-за этого часть региональных точек может разориться, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, всего на торговую сеть с низкими ценами оформили почти три тысячи протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 11,57 млн рублей. Это грозит закрытием ряду магазинов в связи с их невысокой прибылью. Например, компании «Торгсервис 16» и «Торгсервис 116» из Татарстана заработали 737 тысяч рублей, а магазины в Самарской области понесли убытки на 16 млн.

Кроме того, Роспотребнадзор направил «Светофору» предписания, которые там не выполнили. За это сеть оштрафовали на более чем 1,3 млн рублей дополнительно. А ещё были наказаны поставщики — у них приостановили 24 декларации о соответствии.