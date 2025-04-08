«Светофор» получил штрафов на миллионы после скандала с просрочкой и фальсификатом
SHOT ПРОВЕРКА: «Светофор» оштрафовали на 11,5 млн руб из-за санитарных нарушений
«Светофор» в Москве. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Сеть магазинов «Светофор» получила штраф почти на 12 миллионов рублей из-за санитарных нарушений. Из-за этого часть региональных точек может разориться, пишет SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, всего на торговую сеть с низкими ценами оформили почти три тысячи протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 11,57 млн рублей. Это грозит закрытием ряду магазинов в связи с их невысокой прибылью. Например, компании «Торгсервис 16» и «Торгсервис 116» из Татарстана заработали 737 тысяч рублей, а магазины в Самарской области понесли убытки на 16 млн.
Кроме того, Роспотребнадзор направил «Светофору» предписания, которые там не выполнили. За это сеть оштрафовали на более чем 1,3 млн рублей дополнительно. А ещё были наказаны поставщики — у них приостановили 24 декларации о соответствии.
Напомним, что в феврале Роспотребнадзор закрыл более полусотни точек сети «Светофор», изъяв 5,7 тысячи партий опасных продуктов. А совсем недавно SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что 65% продукции из этого магазина продаётся с нарушениями. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выявил 34 миллиона нарушений в «Светофоре».