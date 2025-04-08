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Регион
8 апреля, 14:59

«Светофор» получил штрафов на миллионы после скандала с просрочкой и фальсификатом

SHOT ПРОВЕРКА: «Светофор» оштрафовали на 11,5 млн руб из-за санитарных нарушений

«Светофор» в Москве. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

«Светофор» в Москве. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Сеть магазинов «Светофор» получила штраф почти на 12 миллионов рублей из-за санитарных нарушений. Из-за этого часть региональных точек может разориться, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, всего на торговую сеть с низкими ценами оформили почти три тысячи протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 11,57 млн рублей. Это грозит закрытием ряду магазинов в связи с их невысокой прибылью. Например, компании «Торгсервис 16» и «Торгсервис 116» из Татарстана заработали 737 тысяч рублей, а магазины в Самарской области понесли убытки на 16 млн.

Кроме того, Роспотребнадзор направил «Светофору» предписания, которые там не выполнили. За это сеть оштрафовали на более чем 1,3 млн рублей дополнительно. А ещё были наказаны поставщики — у них приостановили 24 декларации о соответствии.

У торгующих просрочкой магазинов «Светофор» насчитали 34 миллиона нарушений
У торгующих просрочкой магазинов «Светофор» насчитали 34 миллиона нарушений

Напомним, что в феврале Роспотребнадзор закрыл более полусотни точек сети «Светофор», изъяв 5,7 тысячи партий опасных продуктов. А совсем недавно SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что 65% продукции из этого магазина продаётся с нарушениями. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выявил 34 миллиона нарушений в «Светофоре».

Никита Никонов
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