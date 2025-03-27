Раскрыты пугающие итоги рейда по магазинам «Светофор» и «Маяк»

В магазинах «Светофор» и «Маяк» обнаружили 65% продукции с нарушениями. Оттуда изъяли уже более полутонны товаров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Во всех торговых точках выявили одно и то же нарушение — проблемы с документами на мясо и молочку. Из-за проблем с техническим регламентом невозможно доподлинно отследить поставки. Из магазинов забрали 658 килограммов небезопасной продукции, в том числе просрочку. Проблемы с товаром нашли в 26 из 40 точек в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

В числе нарушителей, чью продукцию признали фальсификатом:

МПК «Атяшевский» (колбаса);

«Хлеб Алтая» (колбаса);

«Ишимский мясокомбинат» (мясные полуфабрикаты);

Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» (колбаса);

«Молсбыт» (масло) и другие.