Раскрыты пугающие итоги рейда по магазинам «Светофор» и «Маяк»
SHOT ПРОВЕРКА: 65% продукции из «Маяка» и «Светофора» продаётся с нарушениями
В магазинах «Светофор» и «Маяк» обнаружили 65% продукции с нарушениями. Оттуда изъяли уже более полутонны товаров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Во всех торговых точках выявили одно и то же нарушение — проблемы с документами на мясо и молочку. Из-за проблем с техническим регламентом невозможно доподлинно отследить поставки. Из магазинов забрали 658 килограммов небезопасной продукции, в том числе просрочку. Проблемы с товаром нашли в 26 из 40 точек в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
В числе нарушителей, чью продукцию признали фальсификатом:
- МПК «Атяшевский» (колбаса);
- «Хлеб Алтая» (колбаса);
- «Ишимский мясокомбинат» (мясные полуфабрикаты);
- Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» (колбаса);
- «Молсбыт» (масло) и другие.
Ранее Life.ru писал, что магазины сети «Светофор» уличили в торговле фальсификатом. Начавшиеся в феврале проверки торговых точек по всей стране выявили несоответствия требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства. Среди нарушений были обнаружены растительные жиры в сливочном масле и сырах, а также бензойная и сорбиновая кислоты в масле и сметане. Ещё были зафиксированы компоненты в мясных продуктах, не указанные на упаковке, и наличие антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обнаружили 864 килограмма фальсификата.