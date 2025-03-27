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27 марта, 12:12

Раскрыты пугающие итоги рейда по магазинам «Светофор» и «Маяк»

SHOT ПРОВЕРКА: 65% продукции из «Маяка» и «Светофора» продаётся с нарушениями

В магазинах «Светофор» и «Маяк» обнаружили 65% продукции с нарушениями. Оттуда изъяли уже более полутонны товаров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Во всех торговых точках выявили одно и то же нарушение — проблемы с документами на мясо и молочку. Из-за проблем с техническим регламентом невозможно доподлинно отследить поставки. Из магазинов забрали 658 килограммов небезопасной продукции, в том числе просрочку. Проблемы с товаром нашли в 26 из 40 точек в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

Грязь, просрочка и отсутствие воды: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров»
Грязь, просрочка и отсутствие воды: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров»

В числе нарушителей, чью продукцию признали фальсификатом:

  • МПК «Атяшевский» (колбаса);
  • «Хлеб Алтая» (колбаса);
  • «Ишимский мясокомбинат» (мясные полуфабрикаты);
  • Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» (колбаса);
  • «Молсбыт» (масло) и другие.
С прилавков «Маяка» сняли почти полтонны опасных продуктов
С прилавков «Маяка» сняли почти полтонны опасных продуктов

Ранее Life.ru писал, что магазины сети «Светофор» уличили в торговле фальсификатом. Начавшиеся в феврале проверки торговых точек по всей стране выявили несоответствия требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства. Среди нарушений были обнаружены растительные жиры в сливочном масле и сырах, а также бензойная и сорбиновая кислоты в масле и сметане. Ещё были зафиксированы компоненты в мясных продуктах, не указанные на упаковке, и наличие антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обнаружили 864 килограмма фальсификата.

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svetoformsk.ru

Николай Рюмин
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