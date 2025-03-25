В сети магазинов «Светофор» обнаружили почти тонну фальсификата

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обнаружили 864 килограмма фальсификата в сети «Светофор». Были проверены 29 магазинов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С января по март текущего года в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе — реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства», — говорится в сообщении.

Контрольный орган обнаружил, что в продукции компании «Светофор» превышены допустимые уровни содержания дрожжей, молочнокислых микроорганизмов и сорбиновой кислоты. Сыры, масло, творог, сливки и молоко были признаны опасными и изъяты из обращения. Среди фальсифицированных товаров оказались изделия производителей «Версия», «Русмолоко», «Брасовские сыры», «Симбирскмолпром» и Верховского молочно-консервного завода.

Сеть «Светофор» также реализовывала продукты животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истёкшими сроками годности. Все 864 килограмма фальсификата планируется уничтожить.