В сети магазинов «Светофор» обнаружили почти тонну фальсификата
Россельхознадзор: В Петербурге в сети «Светофор» обнаружили 864 кг фальсификата
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обнаружили 864 килограмма фальсификата в сети «Светофор». Были проверены 29 магазинов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«С января по март текущего года в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе — реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства», — говорится в сообщении.
Контрольный орган обнаружил, что в продукции компании «Светофор» превышены допустимые уровни содержания дрожжей, молочнокислых микроорганизмов и сорбиновой кислоты. Сыры, масло, творог, сливки и молоко были признаны опасными и изъяты из обращения. Среди фальсифицированных товаров оказались изделия производителей «Версия», «Русмолоко», «Брасовские сыры», «Симбирскмолпром» и Верховского молочно-консервного завода.
Сеть «Светофор» также реализовывала продукты животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истёкшими сроками годности. Все 864 килограмма фальсификата планируется уничтожить.
Ранее магазины сети «Светофор» уличили в торговле фальсификатом. Начавшиеся в феврале проверки торговых точек по всей стране выявили несоответствия требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства. Среди нарушений были обнаружены растительные жиры в сливочном масле и сырах, а также бензойная и сорбиновая кислоты в масле и сметане. Ещё были зафиксированы компоненты в мясных продуктах, не указанные на упаковке, и наличие антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе.
ТАСС / Евгений Мессман