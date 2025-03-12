Смертельно опасные бактерии найдены в пельменях и хинкали из магазинов в России

Бактерию сальмонеллы и другие микроорганизмы обнаружили эксперты в продукции торгового бренда «Ложкарёвъ», под которым выпускаются колбасы, пельмени, котлеты, хинкали. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. Проба была отобрана в магазине «Светофор» в Кировской области.

Как напоминают специалисты, сальмонелла может стать причиной острой кишечной инфекции, вызвать рвоту, температуру и довести до тяжёлого состояния. Сейчас товары под указанной маркой расходятся по всей России и встречаются во многих розничных магазинах. В ближайшее время предприятие ждёт внеплановая проверка, которая установит, как опасные бактерии попали в продукцию.