Смертельно опасные бактерии найдены в пельменях и хинкали из магазинов в России
SHOT ПРОВЕРКА: Сальмонеллу обнаружили в хинкали «Ложкарёвъ» в Кировской области
Пельмени «Ложкарёвъ». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Бактерию сальмонеллы и другие микроорганизмы обнаружили эксперты в продукции торгового бренда «Ложкарёвъ», под которым выпускаются колбасы, пельмени, котлеты, хинкали. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. Проба была отобрана в магазине «Светофор» в Кировской области.
Как напоминают специалисты, сальмонелла может стать причиной острой кишечной инфекции, вызвать рвоту, температуру и довести до тяжёлого состояния. Сейчас товары под указанной маркой расходятся по всей России и встречаются во многих розничных магазинах. В ближайшее время предприятие ждёт внеплановая проверка, которая установит, как опасные бактерии попали в продукцию.
Ранее сообщалось, что москвичка смогла добиться компенсации у шаурмичной — владельцу точки придётся выплатить ей 126 тысяч рублей за отравление. Женщина купила шаурму на Дмитровском шоссе, а на следующий день попала в инфекционную больницу с сальмонеллёзным энтеритом. Москвичка подала в суд на владельца торговой точки, разбирательство длилось почти четыре месяца.