У торгующих просрочкой магазинов «Светофор» насчитали миллионы нарушений
ЦРПТ выявил 4,3 миллиона нарушений у сети магазинов «Светофор»
Сеть магазинов низких цен «Светофор» допустила рекордное количество нарушений при продаже за 2023–2024 годы. Просроченные продукты и неучтённые товары — лишь пара пунктов из длиннющего списка осечек предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Большинство нарушений относятся к несоблюдению требований работы касс — около 23,2 миллиона случаев. Также эксперты выявили 4,3 миллиона эпизодов, когда «Светофор» пытался скопировать легальные коды маркировки при продаже неучтённой продукции, в основном — питьевой воды. 2,2 миллиона раз магазин продавал просроченные продукты, чаще всего — молочку. Кроме того, было зафиксировано более миллиона нарушений при продаже пива.
«Светофор» попытался защитить себя, заявив, что магазин не приобретает товары, срок годности которых заканчивается менее чем через две трети от заявленного периода. Представители сети добавили, что у них есть собственная служба по контролю качества, которая регулярно проверяет образцы продукции из случайных партий, выставленных на полки в магазинах.
Глава сети Елена Захаренко добавила, что со 2 по 16 апреля в «Светофорах» Москвы и Московской области свою проверку будет проводить Россельхознадзор.
Напомним, что в феврале Роспотребнадзор закрыл более полусотни точек сети «Светофор», изъяв 5,7 тысячи партий опасных продуктов. А совсем недавно SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что 65% продукции из этого магазина продаётся с нарушениями.