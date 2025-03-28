У торгующих просрочкой магазинов «Светофор» насчитали миллионы нарушений

Сеть магазинов низких цен «Светофор» допустила рекордное количество нарушений при продаже за 2023–2024 годы. Просроченные продукты и неучтённые товары — лишь пара пунктов из длиннющего списка осечек предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Большинство нарушений относятся к несоблюдению требований работы касс — около 23,2 миллиона случаев. Также эксперты выявили 4,3 миллиона эпизодов, когда «Светофор» пытался скопировать легальные коды маркировки при продаже неучтённой продукции, в основном — питьевой воды. 2,2 миллиона раз магазин продавал просроченные продукты, чаще всего — молочку. Кроме того, было зафиксировано более миллиона нарушений при продаже пива.

«Светофор» попытался защитить себя, заявив, что магазин не приобретает товары, срок годности которых заканчивается менее чем через две трети от заявленного периода. Представители сети добавили, что у них есть собственная служба по контролю качества, которая регулярно проверяет образцы продукции из случайных партий, выставленных на полки в магазинах.