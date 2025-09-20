Враги тестостерона: Life.ru узнал у врача, какие продукты убивают мужскую потенцию

Мужчинам стоит внимательнее относиться к своему рациону, так как привычные продукты способны ударить по гормональной системе и снизить сексуальное влечение. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв.

Тестостерон – главный мужской гормон, отвечающий не только за половую функцию, но и за уровень сексуального влечения, то есть, либидо. Его уровень в организме во многом зависит от образа жизни и питания. Артур Богатырёв Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Врач отметил, что в первую очередь нужно ограничить потребление соли. Её избыток мешает выработке тестостерона и сперматозоидов, а также способен ухудшить эрекцию. Для здорового мужчины безопасная доза составляет 5-7 граммов в сутки, однако при сердечно-сосудистых заболеваниях норму следует снизить до трёх граммов, подчеркнул Богатырёв. Такой же вред может нанести и переизбыток сахара. Чрезмерное потребление сладкого вызывает выброс инсулина, который конкурирует с тестостероном за рецепторы. Специалист посоветовал мужчинам ограничиться максимум шестью чайными ложками сахара в день.

Не менее опасным уролог назвал фастфуд. По его словам, бургеры, картофель фри и остальные продукты быстрого питания содержат соль, сахар, трансжиры, консерванты и пищевые добавки, которые повышают риск ожирения и напрямую отражаются на потенции. К списку стоит добавить и колбасы с копчёностями. Их нередко производят с использованием «жидкого дыма», при несвоевременной замене которого в продукте накапливаются токсичные соединения. Они способны проникать в ткани яичек и нарушать выработку тестостерона. Отдельно врач предостерёг мужчин от злоупотребления алкоголем, особенно пивом.

«Именно пиво наиболее опасно для мужских гормонов – в его составе содержатся растительные эстрогены, провоцирующие набор жировой массы по женскому типу и подавляющие секрецию тестостерона», – предупредил уролог.

Не стоит забывать и о курении. Собеседник Life.ru указал, что табак негативно сказывается на работе щитовидной железы и эндокринной системы, замедляет синтез мужских гормонов и ухудшает кровообращение. В итоге это приводит к ослаблению эрекции и снижению сексуальной активности.