Мини-яички, большая грудь: Названы виды спорта с самым высоким риском рака и бесплодия
Врач Новикова: Велоспорт и тяжёлая атлетика провоцирую бесплодие и рак у мужчин
Во время занятий велоспортом на область таза оказывается постоянное давление, которое может вызвать застойные процессы и ухудшение кровообращения, что негативно влияет на фертильность мужчин, предупредила врач-андролог Елена Новикова. По её словам, тяжелоатлеты тоже находятся в зоне риска, так как стремление к рекордам часто сопровождается применением анаболиков и агрессивных спортивных добавок, представляющих опасность для организма.
«Стероиды бьют по мужскому организму точечно: уменьшают яички, снижают количество сперматозоидов, провоцируют облысение, рост груди и увеличивают риск рака простаты. И самое тревожное то, что последствия могут затянуться на годы», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Она также обратила внимание на негативное воздействие некоторых антидепрессантов и транквилизаторов, которые снижают не только либидо, но и качество спермы. Кроме того, эксперт предупредила о вреде спортивных добавок с экзогенным тестостероном, поскольку они почти всегда подавляют естественное производство сперматозоидов. Вопрос с витаминными комплексами тоже не однозначен, ведь некоторые их них могут привести к интоксикации и поражению печени.
К полезным видам активности медик отнесла плавание, йогу, бег, спортивную ходьбу и растяжку. Такие практики способствуют улучшению кровообращения, снижению уровня стресса и поддержанию баланса без перегрузки организма. По её мнению, данные виды спорта помогает не только поддерживать форму, но и заботиться о будущем отцовстве.
