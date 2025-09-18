Мини-яички, большая грудь: Названы виды спорта с самым высоким риском рака и бесплодия

Во время занятий велоспортом на область таза оказывается постоянное давление, которое может вызвать застойные процессы и ухудшение кровообращения, что негативно влияет на фертильность мужчин, предупредила врач-андролог Елена Новикова. По её словам, тяжелоатлеты тоже находятся в зоне риска, так как стремление к рекордам часто сопровождается применением анаболиков и агрессивных спортивных добавок, представляющих опасность для организма.

«Стероиды бьют по мужскому организму точечно: уменьшают яички, снижают количество сперматозоидов, провоцируют облысение, рост груди и увеличивают риск рака простаты. И самое тревожное то, что последствия могут затянуться на годы», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Она также обратила внимание на негативное воздействие некоторых антидепрессантов и транквилизаторов, которые снижают не только либидо, но и качество спермы. Кроме того, эксперт предупредила о вреде спортивных добавок с экзогенным тестостероном, поскольку они почти всегда подавляют естественное производство сперматозоидов. Вопрос с витаминными комплексами тоже не однозначен, ведь некоторые их них могут привести к интоксикации и поражению печени.