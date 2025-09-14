Кортизол vs тестостерон: Названа ошибка на тренировках, которой качки себя «кастрируют»
Тренер Юркова: Перетренированность может способствовать снижению либидо
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Чрезмерные тренировки приводят к раздражительности, снижению работоспособности и способности к концентрации, ухудшению иммунитета и даже могут уничтожить либидо. Всё дело в выработке кортизола, который «убивает» тестостерон, рассказала «Газете.Ru» мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова.
В состоянии перетренированности организм испытывает хроническое напряжение и стресс, что приводит к постоянной выработке кортизола — гормона стресса. При длительно высоком уровне кортизола нарушается работа всей эндокринной системы, в частности подавляется деятельность гипоталамуса и гипофиза — отделов мозга, регулирующих выработку гонадотропинов, которые стимулируют синтез тестостерона в яичках, что ведёт к уменьшению их производства. Это ключевой гормон, отвечающий за половое влечение, то есть повышение кортизола при перетренированности и одновременное снижение тестостерона напрямую приводит к снижению либидо.
При первых признаках переутомления нужно сделать перерыв от интенсивных тренировок на 5–7 дней и уделить время восстановлению. В этот период можно заниматься лёгким кардио с пульсовой зоной 50–60% от максимума, выполнять растяжку, МФР, пилатес или йогу. Кроме того, после перерыва следует снизить интенсивность и объём своей тренировочной программы, делать не более 2–3 тренировок в неделю, уменьшить рабочие веса, число подходов и повторений, а также увеличить время восстановления между интенсивными занятиями до 48 часов. А ещё важно уделять внимание полноценному сну (7–9 часов), правильному питанию и стараться снижать уровень стресса в целом.
