«Это всё пугалки»: Уролог вступился за баню после обвинений в снижении мужского либидо

Регулярное и умеренное посещение бани или сауны не способно напрямую снизить уровень полового мужского либидо. Данный миф, появившийся на просторах Интернета, развеял врач-уролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru.

Банька напрямую не убивает либидо. Как известно, раньше люди даже рожали в банях, и в банях была такая добрая традиция — париться каждые выходные. Может быть, имеется в виду гипертрофия и все эти нюансы в новостях о том, что посещение бани убивает что-то в мужчинах. Дело в том, что все знают, что в мошонке температура на 1 градус ниже, чем во всём теле, то есть примерно 35,6 °С в мошонке. Андрей Смерницкий Врач-уролог

При этом он подчеркнул, что негативное влияние на производство спермы и выработку тестостерона возникает только при систематическом и длительном тепловом воздействии, а не при эпизодических посещениях бани. Временное повышение температуры в мошонке действительно может незначительно влиять на сперматогенез, однако аналогичный эффект наблюдается и при обычных заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, — таких как ОРВИ, грипп или пневмония. Организм здорового мужчины быстро компенсирует такие кратковременные воздействия без долгосрочных последствий.

«Тестостерон вырабатывается, естественно, в яичках, в клетках Лейдига. Его тоже может ухудшать повышение температуры, что в свою очередь влияет на качество сперматогенеза и уровень выработки тестостерона — мужского полового гормона», — ответил он.

Смерницкий заключил, что в распространившемся утверждении есть доля правды. Но важное условие для такого — это длительное пребывание в бане, сауне, горячей ванне или в стране с жарким климатом. Если бы эпизодическое посещение бани или сауны действительно радикально влияло на мужское либидо, то это давно привело бы к заметным демографическим последствиям. Особенно было бы видно по тем регионам или народам, где есть банные традиции.

«Если бы баня снижала уровень полового влечения радикально и качество эякулята, сперматогенеза, то человеческий рост бы, наверное, уже прекратился. Поэтому это всё, конечно, гипертрофия, это всё пугалки или мифы», — подчеркнул эксперт.

Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что уровень мужского либидо в России значительно снизился, и медицинские специалисты связывают эту тенденцию с повсеместным использованием цифровой техники и рядом бытовых привычек. Отмечается, что снижению «мужской силы» способствуют ноутбуки на коленях, длительное ношение смартфонов в карманах брюк, частое посещение саун и бань, а также постоянное использование подогрева автомобильных сидений — всё это создаёт совокупный тепловой эффект. К этому прибавляется тревожность, быстрый ритм жизни, дедлайны и стресс.

Ранее сообщалось, что мужская фертильность за полвека снизилась втрое. Если в середине прошлого столетия нормальной считалась концентрация в 40 миллионов сперматозоидов на миллилитр, то сегодня этот показатель опустился до 13 миллионов.