Врачи бьют тревогу из-за стремительного падения мужской фертильности

За последние десятилетия медицинские нормы, определяющие здоровье мужской репродуктивной системы, претерпели кардинальные изменения, свидетельствуя о тревожной тенденции. О причинах этого явления «Газете.Ru» рассказала андролог Елена Новикова.

«Мы действительно наблюдаем снижение мужской фертильности, и влияние внешних факторов вроде экологии отрицать невозможно. Кроме того, медицина сама корректирует рамки нормы, учитывая развитие технологий, в том числе ЭКО. В итоге привычные ориентиры постепенно сужаются», — пояснила специалист.

Если в середине прошлого столетия нормальной считалась концентрация в 40 миллионов сперматозоидов на миллилитр, то сегодня этот показатель опустился до 13 миллионов. Аналогичная ситуация и с морфологией: еще в 80-х годах здоровыми считались 50% клеток, а сейчас для соответствия норме требуется лишь 4%.

По словам Новиковой, значительное влияние оказывают бытовые привычки, такие как ношение смартфона в кармане брюк, использование ноутбука на коленях, а также частое посещение саун и пользование подогревом сидений в автомобиле. Все эти комфортные условия репродуктивная система воспринимает негативно.

Не менее разрушительную роль играет хронический стресс, вызванный постоянной спешкой, тревожностью и дедлайнами, что напрямую влияет на гормональный фон. Также проблему усугубляет прием определенных препаратов, включая не только антидепрессанты, но и спортивные добавки. Эксперт уточнила, что экзогенный тестостерон, популярный среди спортсменов, в большинстве случаев блокирует сперматогенез, а аналогичный эффект наблюдается и от некоторых фитопрепаратов, например, настоек валерианы или пиона.