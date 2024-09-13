Москвички начали массово получать приглашения на проверку фертильности
Депздрав Москвы предложил россиянкам в течение года сдать анализ на фертильность
Москвичкам предложили бесплатно сдать тест венозной крови на антимюллеров гормон (АМГ). Направление россиянки получили на порталах mos.ru и ЕМИАС. Прийти на консультацию можно в течение года. Как отметили в департаменте здравоохранения столицы, массовая рассылка связана с запуском программы в сфере репродуктивного здоровья женщин.
«Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности. Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нём смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет», — отметила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Кроме оценки уровня АМГ, москвичкам предлагают бесплатно сохранить яйцеклетки с помощью заморозки (криоконсервации), а также пройти процедуры искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона. Также московские врачи предлагают диагностику патологий у эмбриона.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России следует провести «специальную демографическую операцию», а начаться она должна с Дальнего Востока. Она обратилась к правительству с инициативой о создании единого центра демографической подготовки. При этом, по её словам, нужно не забывать о поддержке семей, где уже есть дети, прорабатывая для них систему преференций.
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