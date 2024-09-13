Москвички начали массово получать приглашения на проверку фертильности

Москвичкам предложили бесплатно сдать тест венозной крови на антимюллеров гормон (АМГ). Направление россиянки получили на порталах mos.ru и ЕМИАС. Прийти на консультацию можно в течение года. Как отметили в департаменте здравоохранения столицы, массовая рассылка связана с запуском программы в сфере репродуктивного здоровья женщин.

«Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности. Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нём смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет», — отметила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Кроме оценки уровня АМГ, москвичкам предлагают бесплатно сохранить яйцеклетки с помощью заморозки (криоконсервации), а также пройти процедуры искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона. Также московские врачи предлагают диагностику патологий у эмбриона.