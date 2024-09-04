В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников и поощрять многодетность
Депутат Буцкая призвала работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников
Работодатели наравне с властями должны следить за ростом рождаемости в России. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Парламентарий отметила, что многодетные семьи получают в нашей стране статус элитных, поэтому компании также должны оказывать им поддержку. По словам Буцкой, работодателям следует контролировать рождаемость у своих подчинённых и поощрять большое количество детей в семьях.
«Каждый работодатель на своём рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребёнок в этом году от каждого, кто может родить ребёнка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала депутат в беседе с «Газетой.ru».
Буцкая уточнила, что работодатели могут мотивировать подчинённых расширять семьи, предоставляя им выплаты за рождение детей, а также помощь кураторов, рассказывающих о мерах поддержки государства.
Ранее Life.ru писал, что в России планируют увеличить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новые меры необходимы из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, которое будет происходить до 2046 года.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes