В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников и поощрять многодетность

Работодатели наравне с властями должны следить за ростом рождаемости в России. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Парламентарий отметила, что многодетные семьи получают в нашей стране статус элитных, поэтому компании также должны оказывать им поддержку. По словам Буцкой, работодателям следует контролировать рождаемость у своих подчинённых и поощрять большое количество детей в семьях.

«Каждый работодатель на своём рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребёнок в этом году от каждого, кто может родить ребёнка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала депутат в беседе с «Газетой.ru».

Буцкая уточнила, что работодатели могут мотивировать подчинённых расширять семьи, предоставляя им выплаты за рождение детей, а также помощь кураторов, рассказывающих о мерах поддержки государства.