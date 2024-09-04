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4 сентября, 14:08

В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников и поощрять многодетность

Депутат Буцкая призвала работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников

Работодатели наравне с властями должны следить за ростом рождаемости в России. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Парламентарий отметила, что многодетные семьи получают в нашей стране статус элитных, поэтому компании также должны оказывать им поддержку. По словам Буцкой, работодателям следует контролировать рождаемость у своих подчинённых и поощрять большое количество детей в семьях.

«Каждый работодатель на своём рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребёнок в этом году от каждого, кто может родить ребёнка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала депутат в беседе с «Газетой.ru».

Буцкая уточнила, что работодатели могут мотивировать подчинённых расширять семьи, предоставляя им выплаты за рождение детей, а также помощь кураторов, рассказывающих о мерах поддержки государства.

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Ранее Life.ru писал, что в России планируют увеличить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новые меры необходимы из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, которое будет происходить до 2046 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дарья Нарыкова
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