Голикова анонсировала новые меры из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста

В России ожидается долгосрочное снижение количества женщин репродуктивного возраста, по текущим прогнозам, эта тенденция будет сохраняться до 2046 года. Этот вызов необходимо учитывать при создании новых подходов национального проекта "Семья", одним из которых является повышение коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер — вплоть до 2046 года", — объяснила она на пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья", который сейчас проводится на выставке "Россия".

Вице-премьер добавила, что суммарный коэффициент рождаемости говорит о среднем количестве детей на одну женщину в репродуктивном периоде. По сведениям Росстата на конец 2023 года, этот показатель в РФ составил 1,41. Также, по её словам, уже с 2026 года на демографической ситуации скажется определённый рост числа молодых женщин, которые родились в первой половине двухтысячных годов. В связи с этим она призвала создавать больше возможностей для поддержки молодых семей. Среди задач правительства — ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а ещё понижение уровня бедности в многодетных семьях до показателя 12%.

Голикова также указала на тот факт, что за последние два десятилетия в России, как и в остальном мире, сменилась возрастная модель рождаемости. Теперь для молодёжи реализация в профессиональной сфере и обеспечение финансовой автономности стали приоритетом, а создание семьи и рождение детей отошли на второй план. Вице-премьер считает, что в таких реалиях необходима активная и содержательная работа с детьми и подростками, направленная на то, что укрепление семьи — главная ценность.