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Голикова: Число женщин в репродуктивном возрасте в России будет снижаться

12 мая, 13:02
Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В России продолжится снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, ожидать позитивных изменений можно только через четыре года. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.

"Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет ещё достаточно длительное время наблюдаться", подчеркнула она.

По её словам, увеличение количества женщин возрастом от 20 до 29 лет может начаться с 2028 года. Чиновница также напомнила данные Росстата, согласно которым суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,41 по итогам 2023 года.

На стимулирование рождаемости выделят 75 миллиардов рублей до 2030 года
На стимулирование рождаемости выделят 75 миллиардов рублей до 2030 года

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме сообщил, что правительство России поможет регионам воплотить в жизнь инициативы по улучшению демографической ситуации, в частности выделив дополнительные субсидии на ряд проектов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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