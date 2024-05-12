Голикова: Число женщин в репродуктивном возрасте в России будет снижаться 12 мая, 13:02 Татьяна Голикова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В России продолжится снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, ожидать позитивных изменений можно только через четыре года. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.

"Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет ещё достаточно длительное время наблюдаться", — подчеркнула она.

По её словам, увеличение количества женщин возрастом от 20 до 29 лет может начаться с 2028 года. Чиновница также напомнила данные Росстата, согласно которым суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,41 по итогам 2023 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме сообщил, что правительство России поможет регионам воплотить в жизнь инициативы по улучшению демографической ситуации, в частности выделив дополнительные субсидии на ряд проектов.

Авторы Татьяна Миссуми