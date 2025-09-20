Россиянам рассказали, как рационально использовать остатки еды, чтобы не выкинуть их в мусорку

Оптимизация питания связана не только с покупкой качественных продуктов, но и с их рациональным использованием. Проблема залежавшихся в холодильнике товаров встречается довольно часто. Самое простое решение — выбросить испорченную еду. Однако этого можно избежать, если взять за привычку следовать нескольким простым правилам. Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась советами с Life.ru.

Правильно хранить продукты в холодильнике

Первый шаг к эффективному использованию продуктов — правильное хранение. Такой подход позволяет продлить срок годности продуктов и сохранить их насыщенный вкус. Во-первых, группируйте содержимое холодильника по категориям. Храните мясные и рыбные продукты отдельно от овощей и фруктов. Это поможет избежать перекрёстного загрязнения и сохранит свежесть. Арина Самойлова Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб»

Во-вторых, используйте контейнеры. Прозрачные ёмкости помогут вам видеть, что находится внутри, и упростят процесс поиска нужного ингредиента. Этикетки с датами позволят отслеживать срок годности.

В-третьих, убедитесь, что в вашем холодильнике поддерживается оптимальная температура (от 0 до +4 градусов Цельсия). Это поможет сохранить продукты свежими как можно дольше. Обратите внимание, что чем больше продуктов в холодильнике, тем ниже температура должна быть.

Замораживать продукты

Заморозка — отличный способ сохранить свежесть продуктов на длительный срок. Прибегайте к этому методу на этапе, когда ингредиенты ещё не начали портиться. Например, отправьте в заморозку неиспользованные остатки овощей после приготовления супа.

Следуйте простой схеме. Первым делом подготовьте продукты — помойте, просушите и нарежьте. Далее — займитесь разделением на порции. Благодаря этому вы сможете размораживать продукты постепенно в нужном количестве. Перед отправкой порций в морозильную камеру переложите продукты в специальные герметичные вакуумные пакеты, которые сохранят вкус всех ингредиентов. И не забудьте наклеить стикеры с датой заморозки, чтобы отслеживать свежесть еды.

Превращать вчерашний ужин в сегодняшний завтрак

Остатки еды с ужина можно легко превратить в новый завтрак или обед. Это не только экономит время и деньги, но и позволяет разнообразить рацион. Проявите фантазию — если у вас осталась запечённая картошка, овощи или мясо, добавьте их в омлет. Просто взбейте яйца, добавьте нарезанные остатки и обжарьте на сковороде. А оставшиеся курицу, мясо и рыбу можно использовать для приготовления салатов или сэндвичей.

Дарить вторую жизнь продуктам

Зачастую руки тянутся выбросить продукты, которые потеряли свежесть, хотя они ещё не испортились. Однако и здесь стоит проявить креативный подход. Например, перезревшие бананы совершенно необязательно выкидывать. Вместо этого приготовьте смузи, мороженое или просто пюре. Засыхающий хлеб необязательно пытаться реанимировать — лучше помочь ему превратиться в сухарики для супа или салата. Слишком мягкий авокадо в салат добавить не выйдет, но из него получится гуакамоле. А забродившие ягоды можно есть после термической обработки — это повод приготовить домашнее варенье.