Наука свежести: Эксперт рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике

В современном ритме жизни правильное хранение продуктов становится настоящим искусством, позволяющим сохранить их свежесть, питательную ценность и вкус на долгое время. В беседе с Life.ru эксперт по питанию медиаплатформы Food.ru Алёна Сычевская рассказала, правильно хранить продукты в холодильнике.

По словам специалиста, укроп, петрушку и другие травы лучше всего хранить, завернув в слегка влажную бумажную салфетку, в полиэтиленовом пакете или контейнере с крышкой, чтобы поддержать необходимый уровень влаги. Можно поставить зелень в стакан с водой и накрыть пищевой пленкой, сделав несколько отверстий для циркуляции воздуха.

Овощи, включая морковь, капусту и свёклу, рекомендуется размещать в специальных ящиках нижнего отделения холодильника. Огурцы следует хранить в овощном отсеке, предварительно завернув в бумажные полотенца или поместив в вентилируемый контейнер. Помидоры требуют хранения при комнатной температуре в тёмном прохладном месте отдельно от других овощей.

«Фрукты нужно держать отдельно, там, где хорошая вентиляция, так как они выделяют этилен — фитогормон, который ускоряет поспевание и порчу рядом лежащих овощей. Накрывайте нарезанные овощи и фрукты пергаментом или тонкой влажной тканью для сохранения свежести», — советует собеседница Life.ru.

Что касается мяса и рыбы, эксперт рекомендовала использовать герметичные контейнеры или специальные пищевые мешки, размещать их на нижних полках холодильника отдельно от овощей и фруктов. Для хранения продуктов оптимально подходят стеклянные контейнеры с плотными крышками. Для фруктов, овощей и зелени Сычевская рекомендовала специальные хлопковые мешочки или перфорированную плёнку, обеспечивающие доступ кислорода.

Стоит избегать алюминиевой и металлической посуды с необработанными краями или царапинами на поверхности. Это нарушает защитный слой продуктов. При нехватке места специалист предложила использовать подвесные полки, дополнительные ярусы и вращающиеся платформы для банок. Также она упомянула возможность подвешивания пакетов к полкам с помощью канцелярских прищепок.

Исследования подтверждают сохранение всех полезных свойств продуктов при заморозке, но крайне важно соблюдать сроки хранения: овощи, ягоды и фрукты — 8-12 месяцев, рыба — 3-6 месяцев, мясо — 2-9 месяцев, курица и индейка — 3 месяца.

Советы по хранению в морозильной камере:

● Мясо, рыбу, овощи и ягоды стоит хранить раздельно.

● Продукты лучше держать в герметичных вакуумных пакетах, многоразовых силиконовых контейнерах или зип-пакетах.

● Упаковку нужно подписать датой заморозки, чтобы вовремя использовать содержимое.

● Ягоды можно заморозить на подносе с последующей упаковкой, чтобы они не слиплись в комок.

● Оставьте в камере немного свободного пространства для циркуляции воздуха.

● Размораживать продукты лучше в холодильнике, чтобы еда сохранила структуру и вкус.