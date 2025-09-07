Названы главные источники незаменимых для организма жиров омега-3
Врач Солнцева предупредила о важности жирных кислот омега-3 для организма
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав каждой клеточной мембраны человеческого организма, рассказала врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. По её словам, полиненасыщенные жирные кислоты жизненно важны, так как определяют свойства клеточной мембраны, влияющие на обмен веществ во всём организме.
Омега-3 относятся к эссенциальным, то есть незаменимым жирам, которые организм не способен синтезировать самостоятельно, поэтому их необходимо ежедневно получать с пищей. Источником могут служить жирная рыба, морепродукты и морские водоросли, а также растительные продукты, например, льняное семя и льняное масло.
Однако омега-3 в растениях содержатся в форме, которая усваивается организмом хуже. Для человека наиболее удобной формой являются эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Считается, что если человек потребляет жирную рыбу дважды в неделю порциями по 150 грамм, то дефицита не будет, подчеркнула собеседница kp.ru.
Ранее Life.ru узнал, какие продукты делают зубы белее без химии. Кроме того, врач назвала самую полезную еду для заботы о сердце и сосудах. А ещё названы продукты для хорошей работы мозга, которые следует давать ребёнку в школу.