7 сентября, 14:48

Названы главные источники незаменимых для организма жиров омега-3

Врач Солнцева предупредила о важности жирных кислот омега-3 для организма

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав каждой клеточной мембраны человеческого организма, рассказала врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. По её словам, полиненасыщенные жирные кислоты жизненно важны, так как определяют свойства клеточной мембраны, влияющие на обмен веществ во всём организме.

Омега-3 относятся к эссенциальным, то есть незаменимым жирам, которые организм не способен синтезировать самостоятельно, поэтому их необходимо ежедневно получать с пищей. Источником могут служить жирная рыба, морепродукты и морские водоросли, а также растительные продукты, например, льняное семя и льняное масло.

Рискуете сыграть в ящик в 50: Какие 5 продуктов никогда не едят долгожители и почему

Однако омега-3 в растениях содержатся в форме, которая усваивается организмом хуже. Для человека наиболее удобной формой являются эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Считается, что если человек потребляет жирную рыбу дважды в неделю порциями по 150 грамм, то дефицита не будет, подчеркнула собеседница kp.ru.

Народные средства и суперфуды: Названы способы укрепить иммунитет осенью

Ранее Life.ru узнал, какие продукты делают зубы белее без химии. Кроме того, врач назвала самую полезную еду для заботы о сердце и сосудах. А ещё названы продукты для хорошей работы мозга, которые следует давать ребёнку в школу.

