Названы главные источники незаменимых для организма жиров омега-3

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав каждой клеточной мембраны человеческого организма, рассказала врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. По её словам, полиненасыщенные жирные кислоты жизненно важны, так как определяют свойства клеточной мембраны, влияющие на обмен веществ во всём организме.

Омега-3 относятся к эссенциальным, то есть незаменимым жирам, которые организм не способен синтезировать самостоятельно, поэтому их необходимо ежедневно получать с пищей. Источником могут служить жирная рыба, морепродукты и морские водоросли, а также растительные продукты, например, льняное семя и льняное масло.