17 сентября, 12:47

Стало известно, кто первым из россиян получил зарплату в цифровых рублях

Депутат Анатолий Аксаков первым получил зарплату в цифровых рублях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым в России получателем зарплаты в цифровых рублях. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, уточнив, что средства начислили по его инициативе, чтобы протестировать работу новой системы.

«Убедился, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно», написал он.

По словам депутата, с помощью цифровых рублей он перевёл пожертвования благотворительным фондам и оплатил заказ в кафе.

В России выплачена первая зарплата в цифровых рублях

Напомним, ранее стало известно, что в России выплачена первая зарплата в цифровых рублях. В Минфине РФ напомнили, что «цифровую зарплату» россияне будут получать только по желанию. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан страны.


Мария Любицкая
