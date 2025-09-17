Стало известно, кто первым из россиян получил зарплату в цифровых рублях

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым в России получателем зарплаты в цифровых рублях. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, уточнив, что средства начислили по его инициативе, чтобы протестировать работу новой системы.

«Убедился, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно», — написал он.