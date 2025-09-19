Владимир Путин
19 сентября, 11:08

Эксперт назвал месяцы, когда выгоднее всего покупать смартфон

Эксперт Анфиногенов: Самое выгодное время для покупки смартфона — конец января

Обложка © ТАСС / Zuma

Обновлять телефон в любое время года — не всегда выгодная идея. Чтобы сделать покупку максимально экономной, важно знать, в какие месяцы цены на смартфоны различных производителей снижаются сильнее всего. Это правило универсально и касается абсолютно любых брендов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

По его словам, самое выгодное время для приобретения нового телефона — вторая половина января и начало февраля. В это время на рынке наблюдается заметное падение спроса: после активного сезона новогодних праздников и подарков у большинства покупателей заканчиваются свободные деньги, а ажиотаж вокруг выхода новых моделей уже спадает. Продавцы электроники, чтобы ускорить продажи и освободить место на полках для новых поступлений, вынуждены снижать цены. Таким образом, именно в это окно появляется возможность купить хороший смартфон с существенной экономией.

Вторым, хотя и менее выгодным, периодом для покупки смартфона является середина лета. В это время многие уходят в отпуска, и деньги тратятся на отдых и путешествия, что снижает спрос на электронику. В ответ на снижение активности покупателей продавцы также проводят акции и снижают цены, но скидки в летний период обычно не такие значительные, как в январе-феврале.

Если вы хотите сэкономить на покупке смартфона, имеет смысл планировать её именно в эти периоды. При этом не стоит забывать и о других факторах: распродажи, выход новых моделей и акции крупных магазинов тоже могут повлиять на выгодность покупки, поэтому полезно следить за рыночными новостями.

Александр Анфиногенов

Независимый эксперт FMCG рынка

iPhone 17 наконец вышел: 7 крутых фишек новых смартфонов Apple в 2025 году
Кстати, если вы задумываетесь о покупке смартфона ребёнку, учтите новое исследование учёных, которые выяснили, что использование гаджета до 13 лет значительно повышает вероятность развития психических расстройств во взрослой жизни. Речь идёт о суицидальных мыслях, проявлениях агрессии, низкой самооценке и эмоциональной неустойчивости.

