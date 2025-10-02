Интервидение
2 октября, 04:49

В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре

На заседании комиссии Госсовета России по физической культуре и спорту обсудили внедрение основного государственного экзамена (ОГЭ) по физкультуре. Идею озвучил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он предложил включить физическую культуру в список экзаменов, сдаваемых после девятых классов.

Также планируется сделать обязательным экзамен в формате ГТО. Например, золотой знак будет равен пятёрке, серебряный — четвёрке, а бронзовый — тройке. Школьники, освобождённые от занятий физической культурой, смогут проходить тесты на знание предмета.

Миляев подчеркнул, что все предложения, озвученные на заседании, учтут при подготовке Совета по спорту при президенте России.

Не только диплом: Родителям объяснили, как выбрать хорошего репетитора для школьника
Ранее в Госдуме предложили дать школьникам право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам. Парламентарии уверены, что нынешние правила проведения экзамена несправедливы, поскольку позволяют пересдать лишь один предмет.

