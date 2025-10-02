В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре

На заседании комиссии Госсовета России по физической культуре и спорту обсудили внедрение основного государственного экзамена (ОГЭ) по физкультуре. Идею озвучил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он предложил включить физическую культуру в список экзаменов, сдаваемых после девятых классов.

Также планируется сделать обязательным экзамен в формате ГТО. Например, золотой знак будет равен пятёрке, серебряный — четвёрке, а бронзовый — тройке. Школьники, освобождённые от занятий физической культурой, смогут проходить тесты на знание предмета.

Миляев подчеркнул, что все предложения, озвученные на заседании, учтут при подготовке Совета по спорту при президенте России.

Ранее в Госдуме предложили дать школьникам право на пересдачу ЕГЭ по нескольким предметам. Парламентарии уверены, что нынешние правила проведения экзамена несправедливы, поскольку позволяют пересдать лишь один предмет.