Выберите жизнь, включите тонометр! Почему осенью нужно проверять давление утром и вечером

Нормальное артериальное давление осенью — это редкость. Каждый раз, когда погода резко меняется и наступают холода или на Землю обрушивается магнитная буря, наша сердечно-сосудистая система расходует свой запас прочности. Если долго и планомерно не следить за фундаментальными показателями здоровья, можно внезапно обнаружить себя посреди одного из этих симптомов. Поэтому так важно начать правильно проверять своё давление тонометром уже в этом октябре. В материале расскажем про все подводные камни.

Что происходит с организмом осенью

Как проверить давление? Тонометр — классический или цифровой? Что такое артериальная гипертензия? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

После обычного бабьего лета может наступить старое бабье лето, а могут, наоборот, грянуть заморозки. В любом случае для организма это лишнее напряжение. Тело любит стабильность, а перепады температур, особенно резкие, пробивают бреши в его обороне. Поэтому осенью растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом, ковидом и другими заболеваниями. Кроме того, обостряются хронические хвори. Вообще, давление необходимо проверять всем взрослым, с 18 лет. Сначала — по необходимости, а начиная с 40 лет — уже систематически часто. И можно начинать делать это по два раза в день.

7 причин, по которым давление стоит проверять как утром, так и вечером

Какое давление является для человека нормальным? Давление у мужчин и у женщин разное? Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Правильнее всего проверять давление два раза в день, а не один. Особенно в том случае, если вы уже превысили «порог» пожилого возраста. То есть после 65 лет. Так артериальное давление будет под вашим контролем и о любых отклонениях от нормы можно будет сообщать лечащему врачу.

И вот важные причины, почему давление стоит измерять после пробуждения и перед сном: Резкие перепады погоды требуют адаптации и часто создают нестабильную обстановку в организме. Как раз в это время давление «скачет». Снижение температуры «заставляет» организм быстрее разгонять кровь, чтобы согреться. Сосуды работают на полную мощность. Подготовка к зиме требует от организма напряжения всех сил, и адаптация к холодам дополнительно нагружает как большое сердце, так и самую малюсенькую артерию. Осеннее обострение, и речь не о психике. Конечно, ментальные заболевания осенью усиливаются. Но и физические — тоже. Хронические заболевания осенью обостряются у каждого второго взрослого. Усиленный стресс. Артериальная гипертензия — это хроническое состояние, когда у человека давление выше нормы. То есть 140 вместо 120. Но сильный страх, ярость, агрессия могут повышать давление. Частый плач может спровоцировать появление хронической гипертензии. В теле всё взаимосвязано. «Плавающий» режим дня заставляет организм «путать» день с ночью и наоборот. Дневного света становится меньше, приходится заставлять себя делать важные вещи через сонливость. Хронический недосып — обычное дело для осеннего сезона. Всё это нарушает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Помните, что самое опасное время для гипертоников — это утро. Но спокойный вечер становится фундаментом безопасного утра. Сезонные изменения в рационе. Постепенно в нашей пище остаётся всё меньше и меньше свежих овощей. Поэтому тело перестаёт получать вещества, которые являются ключевыми для укрепления сосудов и профилактики аномалий давления.

Как правильно проверять давление осенью?

Давление 100 — это что значит? Каким оно должно быть в норме? Не «врёт» ли тонометр? Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Утром после пробуждения вам надо подождать ровно один час. Раньше начинать измерение давления не стоит. Кофе или чай испортят вам результаты, если не подождать хотя бы полчаса перед измерением. Перед процедурой необходимо отдохнуть в течение 5 или 10 минут. Вечером всё то же самое. Измеряем давление за час до сна, не курим и не пьём кофе с чаем хотя бы за 30 минут до процедуры, отдыхаем непосредственно перед «общением» с тонометром. Но на вечер правила не такие строгие. Можно мерить давление с 19:00 до 21:00, а можно прямо перед сном.

Что ещё важно делать, чтобы правильно следить за здоровьем осенью

Осенние обострения хронических заболеваний могут влиять и на давление. Поэтому так важно правильно его измерять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Чтобы осенью правильно следить за своим давлением, необходимо вести его дневник. Поделите лист тетради или ворд-документа на две половинки — «утро» и «вечер». И каждый день записывайте нынешнее число, результаты утренних замеров и результаты вечерних измерений давления. Дневник давления позволит вам узнать свои естественные суточные ритмы, проконтролировать возможные ухудшения и поможет врачу подобрать подходящее лечение. Согласитесь, прийти к врачу с набором точных данных за неделю в тетрадке — это лучше, чем прийти к нему со словами: «Что-то мне нехорошо, давление скачет».