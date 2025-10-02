Хрипота и першение в горле: США охватывает новый неуязвимый штамм CoViD-19

Новый штамм коронавируса Stratus, образовавшийся от двух субвариантов Omicron, стал доминирующим в США, демонстрируя повышенную способность уклоняться от иммунной защиты. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно публикации, вариант Stratus всего за несколько месяцев вытеснил предыдущий доминирующий штамм Nimbus, распространившись в 38 странах после первого обнаружения в Юго-Восточной Азии в январе. Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как «вариант, находящийся под мониторингом». Характерными симптомами заражения стали охриплость голоса и специфическое першение в горле, которые часто путают с проявлениями сезонной аллергии.

Эксперты отмечают, что, несмотря на преимущественно лёгкое течение болезни у вакцинированных, уникальные мутации штамма усиливают его способность противостоять антителам, полученным как после предыдущих инфекций, так и благодаря вакцинации. В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией Консультативный комитет CDC рекомендовал использование обновлённых вакцин против CoViD-19 сезона 2025–2026 годов для всех лиц старше 6 месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные разработали формулу, с помощью которой можно спрогнозировать риск смертности от штамма коронавируса с точностью около 86%. Для расчётов используются четыре основных показателя: степень поражения лёгких на КТ, пульс, уровень креатинина, а также показатель HIF-1α.