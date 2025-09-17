Каждый в опасности: Врачи предупредили о страшной побочке коронавируса

Коронавирус, даже перенесённый в лёгкой форме, может привести к остеонекрозу головки бедренной кости — тяжёлому поражению суставов. Об этом рассказали в Сеченовском Университете.

Исследование показало, что коронавирус запускает процесс остеонекроза через активацию тучных клеток, что приводит к тромбозам и гибели костной ткани. Ведущий научный сотрудник Наталья Сережникова пояснила, что в зоне риска может оказаться любой перенёсший CoViD-19, независимо от тяжести течения болезни.

«Главный вывод нашего исследования: в группе риска по разрушению суставов может оказаться практически любой, кто перенёс CoViD-19 — независимо от того, насколько тяжело он болел, сколько ему лет и какого он пола. В нашу выборку вошли пациенты от 22 до 70 лет, и среди них были те, кто перенёс инфекцию легко», — отметила Сережникова в разговоре с kp.ru.

У пациентов с постковидным осложнением обнаружено в 9,1 раза больше тучных клеток в зонах разрушения кости и в 5,6 раза больше фиброзной ткани по сравнению с теми, у кого остеонекроз развился по другим причинам. В качестве профилактических мер специалисты рекомендуют контролировать уровень витамина D и обращать внимание на такие симптомы, как стойкая боль в паху или бедре, усиливающаяся при нагрузке, а также снижение подвижности сустава.