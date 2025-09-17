Российские медики рассчитали формулу, предсказывающую смерть от CoViD-19

Рязанские врачи разработали формулу для прогнозирования смертности от CoViD-19, чтобы быть готовыми к возможной новой волне пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полученные значения подставляются в разработанную формулу, которая выдаёт вероятность исхода: если P<0,42 — состояние пациента улучшается, если значение выше — высок риск летального исхода. Точность прогноза, полученная на основе данных 50 реальных пациентов, составила около 86%.

Ранее стало известно, что коронавирус в значительной степени трансформировался в сезонную инфекцию, которая в большинстве случаев протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме, представляя меньшую опасность, чем прежде. По прогнозам медиков, следующая заметная волна заболеваемости может начаться к концу осени или в начале зимы 2025 года, а её интенсивность будет зависеть от появления новых штаммов.