Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 08:52

Российские медики рассчитали формулу, предсказывающую смерть от CoViD-19

Врачи разработали формулу смертности от CoViD-19 на основе четырёх показателей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Рязанские врачи разработали формулу для прогнозирования смертности от CoViD-19, чтобы быть готовыми к возможной новой волне пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас исход заболевания можно предсказать на основе четырёх показателей:

  • Степень поражения лёгких по данным компьютерной томографии (КТ)
  • Пульс
  • Уровень креатинина
  • Показатель HIF-1α (белок, индуцированный гипоксией)

Полученные значения подставляются в разработанную формулу, которая выдаёт вероятность исхода: если P<0,42 — состояние пациента улучшается, если значение выше — высок риск летального исхода. Точность прогноза, полученная на основе данных 50 реальных пациентов, составила около 86%.

Врач Одинец: Рост CoViD-19 и ОРВИ не является основанием для локдауна
Врач Одинец: Рост CoViD-19 и ОРВИ не является основанием для локдауна

Ранее стало известно, что коронавирус в значительной степени трансформировался в сезонную инфекцию, которая в большинстве случаев протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме, представляя меньшую опасность, чем прежде. По прогнозам медиков, следующая заметная волна заболеваемости может начаться к концу осени или в начале зимы 2025 года, а её интенсивность будет зависеть от появления новых штаммов.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Здоровье
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar