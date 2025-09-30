Боль, которую нельзя игнорировать: 6 симптомов серьёзных болезней, когда врач нужен немедленно

Терпеть боль — так себе навык. Римский патриций Гай Муций Сцевола, конечно, вошёл в историю из-за способности выносить любые мучения и не «сдавать своих», но вряд ли те, кто сделал родовое имя Сцеволы нарицательным, хотели бы оказаться на его месте. Да, слово «мука» с ударением на первый слог может быть связано с этим юношей, хотя сейчас считают, что в праславянском оно появилось из-за страданий, которые вызывало у наших предков производство муки для хлеба. По сути, до позапрошлого века боль в Европе даже купировать не умели. Анестезии как врачебной практики просто не существовало. Но есть такие виды боли, которые просто опасно терпеть. Расскажем, какая боль даёт чёткий сигнал: пора вызвать скорую помощь.

Внезапная и сильная боль в голове

Сильная и мгновенно нарастающая громовая боль в голове — очень плохой сигнал. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Люди, которые пережили такой опыт, говорят, что это самая сильная головная боль в их жизни. Так что такие симптомы вы точно не пропустите. Сильная, «громовая» боль, как «удар по голове», максимальной силы может достичь за секунды. Если человек рядом жалуется на такую боль, а ещё его тошнит и наблюдается спутанное сознание, немедленно вызывайте карету скорой помощи. Возможных причин три, одна другой хуже. Первое — разрыв аневризмы сосуда головного мозга. Второе — внутримозговое кровоизлияние. Третье — менингит. Счёт идёт на секунды, чем раньше окажут помощь, тем больше вероятность, что несчастный выживет и сможет после этого ходить и разговаривать.

Давящая боль в груди, отдающая в другие части тела

Если боль в груди давит и отдаёт в разные области левой стороны тела, пора звать скорую помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Давящая боль за грудиной жжёт и может «дублироваться» в левую лопатку, левое плечо, левую руку, в нижнюю челюсть, в верхнюю часть живота или шею. Терпеть такое строго запрещено, потому что это симптомы инфаркта миокарда, и вам срочно нужно в карету скорой помощи. Одышка, слабость, холодный пот и страх смерти — дополнительные симптомы. Кроме инфаркта, это может быть также тромб в лёгочной артерии либо обострение ишемической болезни.

Острая и резкая боль в животе

Почему боль в животе острая и резкая? Потому что организм сообщает вам, что уже «не вывозит». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Сильную и острую боль в животе вызывают сразу несколько болезней. Боль может быть постоянной или больше напоминать схватки, но чем она острее, тем серьёзнее ситуация. Если мышцы живота напряжены, они твёрдые, будто доски, а боль усиливается при малейшем движении, например, при кашле, это могут быть: аппендицит, язва, острый панкреатит, холецистит, перитонит или кишечная непроходимость. Симптом Щёткина-Блюмберга поможет точно определить, насколько состояние критично. Если врач или просто знающий человек надавит рукой на живот тому, у кого сейчас перитонит, и резко отдёрнет руку, боль резко усилится. Надо срочно ехать в больницу — самим или на скорой. В таком состоянии нельзя пить, есть, прикладывать к животу грелку и даже принимать обезболивающие.

Боль и отёк в икроножной области или в бедре

Боль с отёком в ноге — очень тревожный сигнал. Он означает, что состояние связано с тромбами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Если есть сильная боль в икре ноги, как будто раздирающая конечность изнутри, а снаружи наблюдается отёк, покраснение, уплотнения по ходу вены и ощущение жара в месте отёка, игнорировать это нельзя. Причиной такого состояния зачастую становится тромбоз глубоких вен. Вены несут кровь от органов к сердцу, артерии — наоборот. Они связаны друг с другом. Всё, что появляется в венах, может в конечном счёте дойти до артерии. Таким образом, оторвавшийся в ноге венозный тромб требуется удалять немедленно, так как счёт идёт на минуты. Попадание тромба в артерию — летально. Больную ногу нельзя массировать или растирать, тут нужны хирург и флеболог, причём срочно.

Внезапная невыносимая боль в центре спины

«Раздирающая» боль по центру спины — одно из самых пугающих состояний. Тут может быть замешана главная артерия тела, аорта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Если боль внезапно возникла между лопатками или в пояснице и она сильна, можно сказать, просто «разрывает» человека на две части, то это в каком-то смысле так и есть. По вызову скорой помощи — ситуация «дедлайн вчера». То есть вызвать её нужно было ещё минуту назад. На счету каждая секунда, потому что такая боль является симптомом расслоения аневризмы аорты, когда внутренний слой главной и самой большой артерии в теле разрывается. Падение давления, онемение в ногах, нарушение пульса — дополнительные симптомы.

Острая боль в боку с эхом в паховую область

Острая боль в боку, которая отдаёт в паховую область, — значит, нарушена работа почек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yurii_Yarema

Сильная, невыносимая боль, похожая на схватки. Очаг обычно в боку или в пояснице. Болевые ощущения могут отдаваться будто бы эхом в пах, низ живота или во внутреннюю сторону бедра. Такое «эхо» по-научному называется «иррадиация». Если присутствуют также тошнота и нарушения в отправлении естественных нужд организма, зовите скорую помощь, а если та ограничится введением обезболивающего, то идите на УЗИ почек. Такие боли могут быть верным признаком камней в почках, а именно — почечной колики. В этом случае камень, который образовался из-за перенасыщенной солью диеты, медленно движется по мочеточнику. Иногда он может выйти наружу сам, иногда требуется операция. Камень могут раздробить лазером на мелкие частички, и это облегчит процесс. Камни в почках в 2025 году не смертельны, но боль является одной из сильнейших, что известны человечеству.