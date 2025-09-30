Онколог бьёт тревогу: Любимые продукты россиян оказались провокаторами рака желудка

Чтобы снизить риск развития рака желудка, следует ограничить или полностью исключить из рациона копчёности, колбасы и красное мясо, содержащие канцерогенные вещества, рекомендовал онколог, профессор Александр Серяков. По его словам, при термической обработке эти соединения становятся особенно опасными, провоцируя мутации клеток и формирование опухолей.

Кроме того, значительную угрозу представляет алкоголь, поскольку метанол и этанол в его составе повреждают слизистую желудочно-пищеводного перехода, вызывая злокачественное перерождение тканей. Также опасны солёные, острые продукты и консервы, включая майонез, кетчуп и маринады.

Содержащиеся в них нитриты и хлористый калий разрушают защитный слой желудка, предупредил доктор медицинских наук. Он отметил в интервью Здоровью Mail, что в азиатских странах, где традиционно употребляют острую капусту кимчи и солёный чай с молоком, рак желудка и пищевода встречается особенно часто.