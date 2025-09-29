Цифровая эпидемия: Офтальмолог объяснила, чем опасен синдром сухого глаза и как с ним бороться

Распространённость синдрома сухого глаза в России продолжает стремительно расти, причём основную группу риска составляют офисные сотрудники, проводящие много времени перед мониторами. О такой тревожной тенденции сообщила профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова 360.ru.

По словам специалиста, учащение жалоб на дискомфорт, ощущение инородного тела в глазах, покраснение и ухудшение зрения к концу дня связано не с инфекцией, а с длительным воздействием экранов и пересушенного воздуха в помещениях. Шилова успокоила, что это состояние успешно поддаётся терапии, которая включает коррекцию режима работы, увлажнение воздуха, гигиену век и индивидуальный подбор препаратов.

Эксперт подчеркнула, что лечение необходимо начинать с базовых, но эффективных шагов. Первостепенное значение имеют организация рабочего процесса и окружающая среда.

«Правило 20-20-20: каждые 20 минут отрываемся от экрана на 20 секунд, смотрим вдаль и осознанно несколько раз моргаем. Влажность дома и в офисе — 40-60%, кондиционер не в лицо», — пояснила она.

Также офтальмолог-хирург обратила внимание на правильную организацию рабочего места, указав, что монитор должен находиться немного ниже уровня глаз, а шрифт и яркость должны быть комфортными для восприятия. Не менее важной процедурой она назвала ежедневный тёплый компресс на веки на 5-10 минут с последующим лёгким массажем.

Ранее офтальмолог рассказала о тревожной тенденции — за последние 20 лет болезни зрения стали значительно «моложе». По данным экспертов, многие «возрастные» заболевания теперь встречаются у 30-40-летних. Лидер по коварству — глаукома. Она развивается незаметно для человека, и часто единственным шансом её обнаружить становится обычный профилактический осмотр.