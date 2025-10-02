В железных тисках 50 часов: Магнитная буря G3 не отпустит Землю в ближайшие дни. Когда закончится шторм

С 30 сентября Земля словно оказалась в железных тисках космоса: магнитная буря уровня G3 не отпускает уже третьи сутки подряд. Для метеозависимых людей это настоящее испытание — скачки давления, бессонница, головные боли, тревожность и апатия стали привычными спутниками. Организм изо всех сил пытается приспособиться, но шторм не стихает, и каждое утро кажется продолжением кошмара.

Магнитная буря сегодня: как появилась и почему опасна

Сильная магнитная буря сегодня: Землю атакует солнечный ветер третьи сутки. Какой прогноз по геошторму на 2 октября. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитная буря — это реакция нашей планеты на вспышки на Солнце и выбросы корональной массы. Когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли, начинается мощное возмущение, которое и ощущают люди. Особенно тяжело приходится сердечникам, гипертоникам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Но и абсолютно здоровые люди нередко жалуются на упадок сил, проблемы со сном и перепады настроения.

В эти дни магнитосфера Земли буквально пылает: индекс Kp держится в красной зоне на уровне 6–7 баллов, что соответствует сильной буре G3. Обычно такие явления продолжаются несколько часов, максимум — сутки, но нынешний геошторм тянется уже более 50 часов. Это значит, что Солнце продолжает выбрасывать заряженные потоки в сторону нашей планеты, а магнитное поле не успевает восстановиться.

Магнитная буря 2 и 3 октября: Когда закончится шторм?

Магнитные бури: прогноз на ближайшую неделю не радует — геошторм не отступит. Фото © time-in.ru

Закончится ли 2 и 3 октября магнитная буря? К сожалению, радужных прогнозов нет. По данным геофизиков, передышка, если и наступит, будет крайне короткой. Уже с 3 октября и до 7 октября включительно нас ждёт новый виток бурной солнечной активности. Прогнозы показывают, что геомагнитное поле останется в возбуждённом состоянии без передышек. Индекс Kp будет держаться в диапазоне 4–5 баллов, что соответствует средним и сильным бурям.

Иными словами, даже если 2 октября ситуация немного сгладится, облегчение будет мимолётным. С 3 октября Землю накроет новая серия геоштормов, которые продлятся почти без остановки до 7 октября. Для многих это будет новая неделя борьбы с собственным самочувствием и попытками адаптироваться к небесным ударам.

Как защитить организм метеозависимым в длительные магнитные бури

Магнитная буря уровня G3 атакует Землю третьи сутки. Какие люди в группе риска испытывать недомогание? Инфографика © LIFE.

Когда магнитные бури длятся не час и даже не сутки, а тянутся днями, организму метеозависимых людей приходится буквально работать на пределе. Нервная система перегружается, сосуды спазмируются, кровь становится гуще, что повышает риск тромбов и кризов. Чтобы не допустить серьёзных проблем, важно заранее подготовиться и поддерживать тело в эти стрессовые дни.

Как помочь организму во время затяжной магнитной бури: Поддерживайте водный баланс. Пейте чистую воду маленькими порциями в течение дня — это снижает вязкость крови и облегчает работу сердца.

Минимизируйте кофе и алкоголь. Эти напитки перегружают сосуды и нервную систему, усиливая головные боли.

Сон и режим. Ложитесь спать по графику, даже если засыпать трудно. Нервной системе нужна стабильность.

Спокойная активность. Лёгкие прогулки, дыхательные практики и растяжка помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.

Магний и калий. Врачи советуют включать продукты с этими микроэлементами (бананы, курагу, орехи) — они поддерживают работу сердца и сосудов.

Избегайте перегрузок. Физический и эмоциональный стресс в такие дни усугубляет состояние, поэтому лучше отложить тяжёлые дела.