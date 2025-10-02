Любовная бомбардировка: Когда признания в чувствах становятся сигналами, что пора бежать

В период влюблённости человека переполняет восторг, внимание и восхищение объектом обожания. Но за красивыми словами и нескончаемыми комплиментами иногда прячется опасное явление, которое называют лавбомбингом. Что это такое, почему опасно и стоит ли бить тревогу, если замечаете за своим новым партнёром такое явление? В беседе с Life.ru эксперт рассказала, как распознать тревожные сигналы и защититься от них.

«Под термином «лавбомбинг» понимают навязчивые и чрезмерные проявления симпатии, которые обрушиваются на человека ещё до того, как партнёры успевают по-настоящему узнать друг друга. Это поток признаний, уверений в судьбоносности встречи, восторженных описаний ваших качеств и будущего, которое якобы обязательно должно быть общим», — объяснила психолог Нонна Спицына для Life.ru.

Когда признание в любви считается опасным: всё о новом тренде в отношениях «лавбомбинг». Фото © Shutterstock / FOTODOM /New Africa

Эксперт предупреждает: человек, пользующийся такой тактикой, намеренно усыпляет бдительность, заставляя «жертву» поверить в идеальность ситуации и уникальность своей роли в жизни «второй половинки». Но по сути это форма манипуляции, так как за красивой обёрткой часто скрывается желание компенсировать низкую самооценку или добиться материальной выгоды. Лавбомбер уверен, что с его крючка невозможно соскочить, ведь речь идёт о светлом совместном будущем.

Распознать начало такой манипуляции можно по характерным признакам. «Человек уверяет, что вы единственная родственная душа, которую он ждал всю жизнь, и встреча была предрешена небесами. Его комплименты безупречны и бьют точно в цель, заставляя чувствовать себя особенной. Постепенно мир вокруг словно исчезает, остаётся только он, а друзья и подруги становятся серой массой. Контроль усиливается, партнёр ревнует даже к вашему свободному времени, ведь для него важно быть уверенным, что вы по-прежнему на крючке», — объяснила специалист.

Лавбомбинг присущ разным типам людей. Один из них — соблазнитель. Как поясняет психолог, это харизматичный мужчина с обаятельной улыбкой и образом плохого парня, который возвышает женщину до небес, заставляет ощущать себя богиней. Но за его умением делать комплименты стоит холодный расчёт. Обычно он пользуется своим шармом, чтобы подпитывать собственное самолюбие, и легко переключается на новую жертву, когда старая перестаёт обеспечивать должный уровень восхищения.

«Лавбомбинг» в отношениях: какие типы мужчин чаще других использую такие манипуляции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Другой тип мужчин — достигатор. Он окружает себя статусными вещами и людьми, подчёркивая своё превосходство. Как поясняет психолог, на первых порах такой мужчина может носить женщину на руках, но очень скоро отношения превращаются в бесконечную гонку за его одобрением. «Чтобы оставаться «на уровне», придётся постоянно соответствовать его ожиданиям, и малейший сбой может обернуться заменой на более «новую модель». Внутри этого типа живёт потребность доказывать миру, что он не просто человек, а особенный и исключительный», — объяснила Нонна Спицына.

Есть и третий вариант — эрудит. Его трудно распознать сразу, пока мужчина не заговорит. Со слов специалиста, такой типаж стремится продемонстрировать широту знаний, рассказывает о путешествиях, картинах и философии, но в этих разговорах вы становитесь лишь слушателем. Комплименты от него звучат только до тех пор, пока вы с восторгом подыгрываете его интеллектуальным монологам. «Этот тип менее опасен, чем два предыдущих, но и здесь присутствует желание самоутвердиться за чужой счёт, принижая вашу точку зрения», — предостерегает психолог.

Кто такие лавбомберы, как их распознать и защитить себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio