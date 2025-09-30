Время, деньги и эмоции: Названы проблемы, мешающие зумерам построить счастливые отношения
Эксперт Журавлёв: 24% молодых россиян не могут найти время для отношений
Российская молодёжь видит основные возможности для поиска пары во время учёбы и на работе. С этим согласны 40% мужчин и 49% женщин, тогда как дальнейшие предпочтения значительно различаются: мужчины чаще рассматривают вечеринки (22%) и соцсети (20%), а женщины предпочитают круг друзей (25%) и реже интересуются онлайн-знакомствами (10%), свидетельствуют результаты опроса «Института демографического развития», которые озвучил его директор Евгений Журавлёв.
По его словам, исследование выявило гендерные различия в восприятии препятствий для отношений: мужчины чаще испытывают финансовые трудности (21% против 14% у женщин) и страх отказа (45%), тогда как для представительниц прекрасного пола ключевыми проблемами становятся отсутствие мужской инициативы (33%) и потребность в эмоциональной поддержке (33%).
При этом респонденты по-разному оценивают компетенции поколений в вопросах любви: мужчины считают наиболее понимающими миллениалов (44%), а женщины отдают предпочтение зумерам (41%). Поколение X и бумеры получили лишь 10–12% голосов, что отражает смену ориентиров, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.
