26 сентября, 13:58

Репродуктолог раскрыл главные причины бесплодия среди молодёжи

Репродуктолог Базанов: Стресс и гиподинамия могут вызвать бесплодие у молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) регулярно снижает нормативы качества спермы на фоне роста случаев бесплодия среди молодёжи, обратил внимание репродуктолог Павел Базанов. Он подчеркнул, что прямая связь недуга с вейпами не доказана, и выделил достоверные негативные факторы.

«Я не могу достоверно сказать, влияют ли на это вейпы или нет. Но достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания», — отметил эксперт.

Для улучшения репродуктивного здоровья собеседник 360.ru рекомендовал регулярные физические нагрузки два-три раза в неделю и нормализацию рациона. Эти меры помогают компенсировать влияние сидячего образа жизни и высоких психологических нагрузок на фертильность. Комплексный подход к коррекции образа жизни остаётся ключевым методом профилактики проблем с зачатием.

Ранее Life.ru сообщил, что средний возраст возникновения приобретённого бесплодия у мужчин в России значительно снизился и теперь находится в диапазоне от 24 до 30 лет. Поколение зумеров оказалось в группе риска из-за распространения вейпов, высокого уровня стресса и недостаточной физической активности.

