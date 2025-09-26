Репродуктолог раскрыл главные причины бесплодия среди молодёжи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) регулярно снижает нормативы качества спермы на фоне роста случаев бесплодия среди молодёжи, обратил внимание репродуктолог Павел Базанов. Он подчеркнул, что прямая связь недуга с вейпами не доказана, и выделил достоверные негативные факторы.

«Я не могу достоверно сказать, влияют ли на это вейпы или нет. Но достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания», — отметил эксперт.

Для улучшения репродуктивного здоровья собеседник 360.ru рекомендовал регулярные физические нагрузки два-три раза в неделю и нормализацию рациона. Эти меры помогают компенсировать влияние сидячего образа жизни и высоких психологических нагрузок на фертильность. Комплексный подход к коррекции образа жизни остаётся ключевым методом профилактики проблем с зачатием.

Ранее Life.ru сообщил, что средний возраст возникновения приобретённого бесплодия у мужчин в России значительно снизился и теперь находится в диапазоне от 24 до 30 лет. Поколение зумеров оказалось в группе риска из-за распространения вейпов, высокого уровня стресса и недостаточной физической активности.