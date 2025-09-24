Названа самая распространённая в мире инфекция, грозящая бесплодием

Хламидиоз является наиболее распространённым инфекционным заболеванием в мире. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, выступая в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Это (хламидиоз. — Прим. Life.ru) самая распространённая в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза», — заявил врач.

Как подчеркнул Мясников, хламидиоз также провоцирует нарушение работы сосудов и приводит к болезням сердца и пневмонии. Опасность данного заболевания состоит в том, что оно обычно протекает бессимптомно. Для своевременного обнаружения хламидиоза необходимо регулярно проверяться у врача.

Ранее Александр Мясников заявил, что каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, однако распространяется быстрее. По его словам, ковид уже давно превратился в обычное ОРЗ, чему способствовало развитие коллективного иммунитета.