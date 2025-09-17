Доктор Мясников раскрыл, какое время суток считается самым опасным для жизни

Инфаркты преимущественно происходят в предутренние часы. Об этом рассказал врач общей практики и известный телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. (...) Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отёки легких, все эти вещи», — рассказал доктор.

Хотя ведущий не привёл точной статистики, он подчеркнул, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.