«Симптомы смазаны»: Россиянам объяснили, как отличить «тихий инфаркт»

Боль в груди считается одним из основных симптомов инфаркта миокарда, однако иногда заболевание может проявляться и неспецифическими признаками, такими как тошнота, боль в спине или челюсти, а также повышенное потоотделение, предупредила доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Колесникова.

По её словам, при недуге боль может носить давящий, жгучий или сжимающий характер и отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, спину или даже живот. Возможны также одышка, холодный пот, тошнота, головокружение или внезапная слабость. Однако если болевой приступ длится более 30 минут, необходимо вызвать скорую помощь.

Кроме того, за медицинской помощью нужно обращаться без промедления, если интенсивность боли с течением времени усиливается, приступы учащаются или снижается эффективность принимаемых препаратов для их купирования. По словам эксперта, это не всегда свидетельствует об инфаркте, однако лучше перестраховаться, чем пропустить серьёзное состояние.